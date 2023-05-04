Снаряд застряг між поверхами! Росіяни прицільно б’ють по лікарнях та висотках Куп’янська

Російські війська продовжують кошмарити цивільних українців обстрілами з важкого озброєння. Під прицілом окупантів досі залишаються прикордонні з РФ області, серед яких і Харківська.
57-річний чоловік дістав скалкові поранення у прикордонному Вовчанську на Харківщині. Також постраждав ще один 65-річний мешканець села Кучерівка під Куп’янськом. Російський обстріл заскочив чоловіка на власному подвір‘ї.
Будинок зруйновано вщент, пенсіонера з пораненнями забрали до лікарні. Ані у медзакладі, ані в себе вдома мешканці Куп‘янського району не можуть почуватися у безпеці, бо російське військо щодня обстрілює цю місцину: росіяни цілять по лікарнях, приватних будинках, висотках.
Один із російських снарядів застряг між другим та третім поверхом житлового будинку, вщент зруйнувавши квартиру місцевих.
Один із російських снарядів застряг між другим та третім поверхом житлового будинку, вщент зруйнувавши квартиру місцевих.
Під прицілом також опинився й гараж карет “швидкої допомоги”. Водій Олександр Логвінов каже: обстріл лікарня витримує не вперше.
Деякі жителі й досі залишаються у рідному Куп’янську через старших родичів чи з інших причин. На кожній вулиці є по кілька понівечених російською артилерією будинків. Зараз у громаді залишається понад 11 тисяч людей. Понад півтисячі з них — діти.
Окупанти також продовжують тероризувати Україну та весь світ ядерною катастрофою. Стало відомо, що в приміщеннях ЗАЕС росіяни розмістили вибухівку — читай детальніше у матеріалі.
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