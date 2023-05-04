Снаряд застряг між поверхами! Росіяни прицільно б’ють по лікарнях та висотках Куп’янська

Російські війська продовжують кошмарити цивільних українців обстрілами з важкого озброєння. Під прицілом окупантів досі залишаються прикордонні з РФ області, серед яких і Харківська.

57-річний чоловік дістав скалкові поранення у прикордонному Вовчанську на Харківщині. Також постраждав ще один 65-річний мешканець села Кучерівка під Куп’янськом. Російський обстріл заскочив чоловіка на власному подвір‘ї.

Будинок зруйновано вщент, пенсіонера з пораненнями забрали до лікарні. Ані у медзакладі, ані в себе вдома мешканці Куп‘янського району не можуть почуватися у безпеці, бо російське військо щодня обстрілює цю місцину: росіяни цілять по лікарнях, приватних будинках, висотках.

Один із російських снарядів застряг між другим та третім поверхом житлового будинку, вщент зруйнувавши квартиру місцевих.

Під прицілом також опинився й гараж карет “швидкої допомоги”. Водій Олександр Логвінов каже: обстріл лікарня витримує не вперше.

Деякі жителі й досі залишаються у рідному Куп’янську через старших родичів чи з інших причин. На кожній вулиці є по кілька понівечених російською артилерією будинків. Зараз у громаді залишається понад 11 тисяч людей. Понад півтисячі з них — діти.

Окупанти також продовжують тероризувати Україну та весь світ ядерною катастрофою. Стало відомо, що в приміщеннях ЗАЕС росіяни розмістили вибухівку — читай детальніше у матеріалі.

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