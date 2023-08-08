Украина

До сих пор не теряют надежды эвакуировать кого-то. Как работает группа полиции Белый Ангел

Виктория Мельник, редактор сайта 08 августа 2023, 22:00

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Оккупанты скрывают потери, устраивая тайные захоронения: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн
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