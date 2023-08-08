До сих пор не теряют надежды эвакуировать кого-то. Как работает группа полиции Белый Ангел

Россия уничтожает жизнь украинцев, проживающих в приграничных с РФ украинских областях. Стирают и убивают их снарядами, забирают память и историю родных домов. К сожалению, многие люди постарше отказываются от эвакуации с опасных территорий.

Группа полиции Белый Ангел из Курахово спасла с начала года более 300 человек. Среди тех, кому помогли выжить, пожилая жительница Новомихайловки. Ещё одну жительницу уговорили на эвакуацию, потому что вражеские снаряды полностью разрушили её дом. И так каждый день.

Часто при эвакуации приходится оказывать и первую помощь при ранениях. А некоторые даже в тяжелом состоянии — хотят остаться дома.

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Но иногда людей остаться на развалинах домов заставляют не только обломки прежней жизни. Одна женщина, которая должна была выезжать, колеблется: не может бросить собак.

За последние семь месяцев работы группа Белый Ангел эвакуировала с Марьинского направления более 60 детей. А как проходят такие эвакуации, можешь узнать из нашего другого материала.

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