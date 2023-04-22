Бахает, а 5-летний Костик мужественно надевает шлем и бронежилет! Репортаж из Авдеевки

Донецкая область, команда Белый Ангел отправляется в Авдеевку, которая ежедневно и каждую ночь под вражескими обстрелами. План на этот выезд – эвакуировать две семьи с детьми. Сначала едут за 16-летним Александром и его родными.

Этот ребенок, можно так сказать, прятался с матерью от нас, и буквально неделю назад мы его нашли, — рассказывает полицейский экипажа Белый ангел Геннадий Юдин.

Из-за жизни фактически на линии фронта подросток не имел возможности учиться. Следовательно, окончил только 9 классов. К счастью, правоохранителям удается уговорить его маму и еще нескольких родных уехать. Хотя это решение для них и тяжелое.

Саша же теперь сможет продолжить обучение в безопасном месте. Его с семьей пересаживают в эвакуационные машины и те едут подальше от взрывов. А Ангелы возвращаются в Авдеевку за еще одним ребенком.

В старой части города проживает семья, которая у нас нигде не была зарегистрирована. Это мужчина, женщина и пятилетний мальчик.

За окном полицейского автобуса — ни одного уцелевшего дома. Что-то еще даже дымится. Сейчас Авдеевка одна из самых горячих точек на линии фронта. Российские войска цинично обстреливают жилые кварталы даже кассетными боеприпасами.

Кое-где в Авдеевке можно увидеть людей, рассказывают правоохранители, но это скорее пугает, чем успокаивает. Ведь в любой момент может прилететь. Что такое обстрел хорошо знает пятилетний Костик. Именно за ним и его мама и приехали Ангелы.

Пока бахкает на фоне, Костик мужественно надевает шлем и бронежилет, и вместе с мамой их забирают из-под обстрелов. Уже по дороге малыш вспоминает, как, бывало, прилетало прямо рядом.

Теперь ребенок в более безопасном месте. Эвакуация прошла удачно.

Напомним, недавно Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе после обстрелов.

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