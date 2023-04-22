Бахкає, а 5-річний Костик мужньо вдягає шолом і бронежилет! Репортаж з Авдіївки

Донеччина, команда Білий Янгол рушає в Авдіївку, яка щодень і щоніч під ворожими обстрілами. План на цей виїзд — евакуювати дві сім’ї з дітьми. Спершу їдуть по 16-річного Олександра та його рідних.

Ця дитина, можна так сказати, ховалася з матір’ю від нас, і буквально тиждень тому ми її знайшли, — розповідає поліцейський екіпажу Білий янгол Геннадій Юдін.

Через життя фактично на лінії фронту підліток не мав можливості вчитися. Відтак, закінчив лише 9 класів. На щастя, правоохоронцям таки вдається вмовити його маму та ще кількох рідних виїхати. Хоч це рішення для них і важке.

Сашко ж тепер зможе продовжити навчання у безпечному місці. Його з родиною пересаджують до евакуаційних машин і ті рушають подалі від вибухів. А Янголи повертаються в Авдіївку по ще одну дитину.

У старій частині міста мешкає сім’я, яка у нас не була ніде зареєстрована. Це чоловік, жінка і п’ятирічний хлопчик.

За вікном поліцейського автобусу — жодного вцілілого будинку. Щось ще навіть димиться. Нині Авдіївка одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Російські війська цинічно обстрілюють житлові квартали навіть касетними боєприпасами.

Де-не-де в Авдіївці можна побачити людей, розповідають правоохоронці, та це скоріше лякає, аніж заспокоює. Бо ж у будь-який момент може прилетіти. Що таке обстріли добре знає п’ятирічний Костик. Саме по нього та його маму і приїхали Янголи.

Поки бахкає на фоні, Костик мужньо вдягає шолом і бронежилет, і разом з мамою їх забирають з-під обстрілів. Уже дорогою малий згадує, як, бувало, прилітало просто поруч.

Та тепер дитина у більш безпечному місці. Евакуація пройшла успішно.

Нагадаємо, нещодавно Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію в місті після обстрілів.

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