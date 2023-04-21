До сих пор ищут единственного ребенка! Жители Авдеевки прячутся в подвалах от обстрелов: ситуация в городе

Авдеевка остается одним из эпицентров самых горячих боевых столкновений. Россияне постоянно обстреливают город. Власти призывают людей эвакуироваться, особенно семьи с детьми, но некоторые упрямо не хотят этого делать.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации в городе после обстрелов. А также поделился новостями о 12-летнем мальчике, которого родители скрывают от эвакуации.

Ситуация в Авдеевке 21 апреля 2023 года: количество обстрелов

Барабаш сообщил, что ночью были единичные прилеты по старой части города. Обстрелов центральной части Авдеевки ночью не было. Всего за сутки было менее 200 обстрелов. Это количество значительно меньше по сравнению с другими днями. Вероятно, потому, что почти сутки шел сильный дождь.

В каких условиях живут люди в Авдеевке

Жители продолжают понемногу уезжать. В Авдеевке до сих пор остается один ребенок — 12-летний мальчик. По словам Барабаша, его продолжают искать.

— В основном люди проживают в подвалах многоэтажных домов. В старой части города также остается определенное количество людей. Но там на большой территории не столь сильное скопление людей. Они пытаются жить в летних кухнях, полуразрушенных домах, подвалах частных домов.

Есть подвалы, которые люди самостоятельно выкапывали возле многоэтажных домов, — рассказал глава Авдеевской ГВА.

Он отметил, что есть централизованный подвоз гуманитарной помощи: продуктов, средств гигиены, лекарств. Воду набирают в скважинах.

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Фото: Getty Images