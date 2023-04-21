Украина

До сих пор ищут единственного ребенка! Жители Авдеевки прячутся в подвалах от обстрелов: ситуация в городе

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 апреля 2023, 15:30
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