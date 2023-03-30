Четырехлапые Красногоровки: как Белые ангелы спасают животных из-под обстрелов

Они каждый день едут туда, где раздаются взрывы, нет ни воды, ни света, но до сих пор остаются люди. Полицейский экипаж Белый ангел достается к отдаленным прифронтовым городам и селам. Везут гуманитарку, убеждают местных уезжать и помогают с эвакуацией.

На этот раз правоохранители показали свою поездку в обстреливаемую россиянами Красногоровку. Обратно вернулись со спасенной собакой.

Несколько дней назад правоохранители отвозили отсюда раненых и тела погибших. Бои идут очень близко, и эта часть Красногоровки страдает больше всего.

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Собака по имени Эмма ест прямо из рук: ее хозяев в Красногоровке нет. Местные уверяют, что собак кормят сами люди.

Полицейские вывезли собаку в ближайшее безопасное пристанище для животных. Сотрудница приюта Людмила рассказывает, что на днях новый дом из их приюта в Черкасскую область нашел другой пес, которого также спасли Белые ангелы.

Сейчас собак можно брать из приютов, ведь многие из них потеряли дом и хозяев, не готовы к уличной жизни. Как выбрать собаку для дома и на что стоит обратить внимание — читай в материале.

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