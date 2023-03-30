Чотирилапі Красногорівки: як Білі янголи рятують тварин з-під обстрілів

Вони щодня їдуть туди, де лунають вибухи, немає ані води, ані світла, але досі лишаються люди. Поліцейські екіпажі Білий янгол дістаються найвіддаленіших прифронтових міст і сіл. Везуть гуманітарку, переконують місцевих виїжджати та допомагають з евакуацією.

Цього разу правоохоронці показали свою поїздку до обстрілюваної росіянами Красногорівки. Назад повернулися із врятованим собакою.

Кілька днів тому звідси правоохоронці вивозили звідси поранених та тіла загиблих. Бої йдуть дуже близько, і ця частина Красногорівки потерпає найбільше.

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Собака на ім’я Емма їсть просто з рук: її господарів в Красногорівці немає. Місцеві запевняють, що собак годують самі люди.

Поліціянти вивезли собаку до найближчого безпечного притулку для тварин. Співробітниця притулку Людмила розповідає, що днями новий дім з їхнього притулку до Черкащини знайшов інший пес, якого також врятували Білі янголи.

Зараз собак можна брати із притулків, адже багато з них втратили дім та господарів, не є готовими до вуличного життя. Як обрати собаку для дому чи будинку і на що варто звернути увагу — читай у матеріалі.

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