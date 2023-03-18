Уночі охоронець, а вдень — помічник-талісман: як пес Даф допомагає ремонтувати машини для ЗСУ

Працівники однієї з автомайстерень Черкас, які вже рік безкоштовно лагодять і самі купують позашляховики та буси на фронт, мають чотирилапого помічника.
Уночі Даф охоронець, а вдень — помічник-талісман. Вдень чотирилапий контролює процес ремонту і фарбування авто на передову, а потім їх тестує.
Працівники говорять, що це потрібно, аби вона якомога довше прослужила. Для них та і військових він уже став талісманом.
Тому відремонтовані тут машини для бійців називають “дафмобілями”, а захисники передають хвостатому подарунки.
Автівки для армійців ремонтують вже рік. Близько десяти придбала й сама майстерня.
У нас держава одна на всіх. Тому, я вважаю, що це важливо для кожного громадянина нашої країни, — говорить власник майстерні Юрій Лищенко.
У нас держава одна на всіх. Тому, я вважаю, що це важливо для кожного громадянина нашої країни, — говорить власник майстерні Юрій Лищенко.
Керівник місцевого благодійного фонду Микола Малігонов говорить, що на передовій машини — це витратний матеріал. Вони дуже потрібні, оскільки іноді служать всього кілька годин.
Військовим дуже потрібно бути мобільними.
Військовим дуже потрібно бути мобільними.
Розуміють необхідність допомагати фронту й діти. Читай історію 11-річного волонтера, що придбав машину для ЗСУ.
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