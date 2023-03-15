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Їдуть на фронт, щоб наближати перемогу. Як старі авто стають скарбом у руках майстрів

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 15 Березня 2023, 19:30

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