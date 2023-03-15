Їдуть на фронт, щоб наближати перемогу. Як старі авто стають скарбом у руках майстрів

Вони дарують друге життя старим радянським автомобілям. І відправляють їх українським захисникам на фронт.

Проект Тачка на прокачку діє вже майже рік. І вже понад сотня відновлених автівок допомагає воїнам евакуйовувати поранених, проїжджати бездоріжжям і транспортувати оснащення.

Загалом проектом Тачка на прокачку сьогодні вже більше ніж 100 автомобілів відремонтовано і відправлено на фронт. І в роботі в нас нині понад 160 машин одночасно. Газ 76 і 11 чи 12 БТРів, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Хан.

Значна частина потрібних машин уже є на базах ЗСУ. Втім, перед відправлянням на фронт з ними необхідно добряче попрацювати.

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Тож засновники Тачки на прокачку закликають долучатися донатами. Або ж, якщо ти власник(-ця) СТО, безпосередньою участю у ремонті, щоб пришвидшити нашу перемогу.

Після золотих рук майстрів стала як новенька! Як одеські механіки дали друге життя бойовій машині, дивись у нашому матеріалі.

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