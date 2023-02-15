Після золотих рук майстрів стала, як новенька! Як одеські механіки дали друге життя бойовій машині

Одеські механіки відновили радянську бойову броньовану машину розвідки, більш відому як БРДМ. Нині вона проходить останні випробування для того, щоб вирушити на фронт допомагати оборонцям захищати рідну землю.

Щоб привести вживану машину до ладу, майстрам знадобилось два місяці. Механіки зізнаються, для них цей проект був своєрідним викликом, адже раніше вони ремонтували лише цивільні автівки.

Тож за порадою вони йшли до знайомих, які мали справу з військовою технікою, та шукали схеми ремонту в інтернеті.

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Зрештою, одеситам вдалось поставити БРДМ на колеса. Тепер це чотиримісна бойова машина. Також механіки додали й сучасну функцію: прикурювач, від якого військові зможуть заряджати гаджети, стереосистему та радіостанцію. Невдовзі автівка вирушить виконувати бойові задачі на південь України.

Машина займатиметься найголовнішим — розвідкою, бо вона маленька, спритна і прохідна. Вона може їхати, виконувати завдання на воді, — каже військовослужбовець з позивним Бар’єр.

Нині в майстерні працюють над новим проектом — мобільним Пунктом незламності. Протягом найближчих кількох тижнів, упевнені волонтери та майстри, їм вдасться його презентувати.

На передовій майстерень, як правило, немає. Тож військові змушені лагодити бойові машини за будь-яких умов. Дивись, як проходить робота ремонтної роти на нулі.

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