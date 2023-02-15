Люди

После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине

Назар Бурхан 15 февраля 2023, 16:00

Больше видео
0:04:50
Медицинская помощь
Едут в красную зону с большой целью! Как работают герои в медицинских халатах
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области
Смотреть больше

Последние видео
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини

После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине
0:02:27
Святогірськ сьогодні: як місцеві мешканці оговтуються після окупації
Разрушили 90% зданий и не пожалели даже святыню! Как Святогорск возвращается к жизни после деоккупации
Карта бойових дій в Україні 15.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:59
Николаев ОСМД
ОСМД ракет не боится! В Николаеве люди утепляют свои дома под обстрелами
0:02:39
Запорожье новости
Под свист обломков и обстрелы — энергетики Запорожья поражают смелостью
0:05:17
Окупація Херсону
Убийство партизанки и расстрел авто с детьми: жители Херсонской области рассказали об оккупации
0:04:50
Медицинская помощь
Едут в красную зону с большой целью! Как работают герои в медицинских халатах
0:03:21
Навчання українських військових на танках Leopard у Польщі
Интенсивно, быстро, мотивированно: как украинские военные проходят учения на танках Leopard в Польше
0:02:58
Херсонская область оккупация
Помощь для освобожденной Киселевки! Жизнь Херсонской области после оккупации
0:02:08
Вольнянск
Воронка пять метров и разбитые крыши и окна вокруг: последствия удара по частному сектору Вольнянска
Больше видео
Святогірськ сьогодні: як місцеві мешканці оговтуються після окупації
Читать дальше
Разрушили 90% зданий и не пожалели даже святыню! Как Святогорск возвращается к жизни после деоккупации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь