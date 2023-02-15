После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине

Одесские механики восстановили советскую боевую бронированную машину разведки, более известную как БРДМ. Сейчас она проходит последние испытания для того, чтобы отправиться на фронт помогать военным защищать родную землю.

Чтобы привести подержанную машину в строй, мастерам понадобилось два месяца. Механики признаются, для них этот проект был своеобразным вызовом, ведь раньше они ремонтировали только гражданские машины.

За советом они шли к знакомым, которые имели дело с военной техникой, и искали схемы ремонта в интернете.

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В конце концов одесситам удалось поставить БРДМ на колеса. Теперь это четырехместная боевая машина. Также механики добавили и современную функцию: прикуриватель, от которого военные смогут заряжать гаджеты, стереосистему и радиостанцию. Вскоре автомобиль отправится выполнять боевые задачи на юг Украины.

Машина будет заниматься самым главным — разведкой, потому что она маленькая, ловкая и проходимая. Она может ехать, выполнять задачи на воде, — говорит военнослужащий с позывным Барьер.

Сейчас в мастерской работают над новым проектом — мобильным Пунктом несокрушимости. В ближайшие несколько недель, уверены волонтеры и мастера, им удастся его презентовать.

На передовой мастерских, как правило, нет. Поэтому военные вынуждены чинить боевые машины в любых условиях. Смотри, как проходит работа ремонтной роты на нуле.

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