От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны: как проходит работа ремонтной роты на нуле

Ремонтная рота для вооружения — как медики для личного состава. Это о военных, которые чинят боевые машины.
Их работа во время активных боевых действий может быть решающей. Ведь, спасши технику, можно сохранить жизнь многих наших воинов. Особенно, если машины уже устарели и не выдерживают нагрузок ожесточенной войны с россиянами.
Как рассказывает журналистка Военного телевидения Валерия Подкич, бойцов-ремонтников часто называют тыловиками, но ремонтные роты работают независимо от любых погодных условий и интенсивности боя.
От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны.
От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны.
Ремонтная рота — одно из ключевых подразделений в войсках, поскольку техника у нас устарела и очень часто выходит из строя. А если так случается, ее срочно нужно ремонтировать.
При возможности и наличии нужных запчастей бойцы ремроты пытаются оказывать помощь. Но иногда легкие повреждения приходится ремонтировать на нуле, поскольку времени на перевозку техники нет — она может потребоваться в любую минуту.
Военнослужащий ВСУ Колыван делится, что пытаются ремонтировать все необходимое в пути. А чтобы враг не увидел места дислокации такого технического обслуживания, приходится прятаться где-нибудь в лесополосах.
Если где двигатель подожгли, где подбили, если нельзя его на ходу отремонтировать, то это уже сложное, тянется на место ремонта.
Если где двигатель подожгли, где подбили, если нельзя его на ходу отремонтировать, то это уже сложное, тянется на место ремонта.
Также ремрота занимается решением проблем с оружием. Такая потребность особенно часто возникает у тех подразделений, на чьи позиции постоянно пытаются наступать оккупанты.
Поэтому быстрое реагирование на потребность — это возможность существенно подкрепить подразделение и помочь быстро дать огневой ответ противнику.
Военнослужащий ВСУ Ярослав признается, что свою работу в ремроте любит, а сохранившиеся жизни собратьев это самая большая его мотивация.
Оно (оружие, — ред.) работает — сохраняется жизнь людей. Если оно вышло из строя, то гибнут люди, наши собратья.
Оно (оружие, — ред.) работает — сохраняется жизнь людей. Если оно вышло из строя, то гибнут люди, наши собратья.
Привычный ремонт оружия и техники в большинстве своем может длиться недели, а то и месяцы. Однако сейчас военные ремонтники научены действовать максимально быстро, поскольку время на войне особенно ценно.
Также за последний год мы поняли, как важны на передовой не только оружие, но и наличие у подразделений дронов. Поэтому и их исправность не уступает важности. Выходцы из Мариуполя быстро поняли и решили открыть собственный ремонт. Читай, как мариупольцы ремонтируют коптеры для ВСУ.
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