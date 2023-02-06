От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны: как проходит работа ремонтной роты на нуле

Ремонтная рота для вооружения — как медики для личного состава. Это о военных, которые чинят боевые машины.

Их работа во время активных боевых действий может быть решающей. Ведь, спасши технику, можно сохранить жизнь многих наших воинов. Особенно, если машины уже устарели и не выдерживают нагрузок ожесточенной войны с россиянами.

Как рассказывает журналистка Военного телевидения Валерия Подкич, бойцов-ремонтников часто называют тыловиками, но ремонтные роты работают независимо от любых погодных условий и интенсивности боя.

Сейчас также смотрят

От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны.

Ремонтная рота — одно из ключевых подразделений в войсках, поскольку техника у нас устарела и очень часто выходит из строя. А если так случается, ее срочно нужно ремонтировать.

При возможности и наличии нужных запчастей бойцы ремроты пытаются оказывать помощь. Но иногда легкие повреждения приходится ремонтировать на нуле, поскольку времени на перевозку техники нет — она может потребоваться в любую минуту.

Военнослужащий ВСУ Колыван делится, что пытаются ремонтировать все необходимое в пути. А чтобы враг не увидел места дислокации такого технического обслуживания, приходится прятаться где-нибудь в лесополосах.

Если где двигатель подожгли, где подбили, если нельзя его на ходу отремонтировать, то это уже сложное, тянется на место ремонта.

Также ремрота занимается решением проблем с оружием. Такая потребность особенно часто возникает у тех подразделений, на чьи позиции постоянно пытаются наступать оккупанты.

Поэтому быстрое реагирование на потребность — это возможность существенно подкрепить подразделение и помочь быстро дать огневой ответ противнику.

Военнослужащий ВСУ Ярослав признается, что свою работу в ремроте любит, а сохранившиеся жизни собратьев это самая большая его мотивация.

Оно (оружие, — ред.) работает — сохраняется жизнь людей. Если оно вышло из строя, то гибнут люди, наши собратья.

Привычный ремонт оружия и техники в большинстве своем может длиться недели, а то и месяцы. Однако сейчас военные ремонтники научены действовать максимально быстро, поскольку время на войне особенно ценно.

Также за последний год мы поняли, как важны на передовой не только оружие, но и наличие у подразделений дронов. Поэтому и их исправность не уступает важности. Выходцы из Мариуполя быстро поняли и решили открыть собственный ремонт. Читай, как мариупольцы ремонтируют коптеры для ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!