Настоящая больница для дронов! Как мариупольцы ремонтируют коптеры для ВСУ

Команда мариупольцев в Черкассах наладила ремонт дронов.

Андрей Гежа в родном Мариуполе ремонтировал электронную технику. Однажды с единомышленниками помог военным вернуть к жизни дрон. Делать это продолжили и когда выехали из оккупированного города. Сначала в Запорожье, а с лета — в Черкассах.

Детали очень сложно найти для ремонта. Чаще всего из двух – трех дронов можно сделать полноценный новый, который будет помогать ребятам, — рассказывает волонтер Валерия Гармаш.

Электроника — самое важное в квадрокоптере. Сюда на реанимацию попадают беспилотники с разными поломками: отказывают моторы, выходят из строя “лапки”, камеры, корпуса. Но самая страшная для них — вода.

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— Если аппарат пролежал в воде, то на 99% это уже труп. Он может быть полезен только за счет того, что с него мы снимаем корпусные элементы. Сейчас мы восстанавливаем процентов 80 и более дронов, которые к нам поступают, — объясняет мастер по ремонту дронов Андрей Гежа.

Команда уже отремонтировала и передала бойцам 150 “птичек”. И останавливаться не собирается. Смотри подробнее в видео.

Ранее мы подробно рассказывали про дрон-камикадзе Shahed-136, его характеристики и что делать, чтобы не стать его жертвой.