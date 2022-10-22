Рассказы

Готов рискнуть жизнью ради “птички”: история аэроразведчика с позывным Пилот

Даниэла Долотова, редактор сайта 22 октября 2022, 20:00
Історія аеророзвідника на псевдо Пілот

Больше новостей
Меню для сну: які продукти їсти перед сном
“Плохо сплю ночью. Есть ли продукты, которые могут улучшить сон?”
Контрацепція - які методи бувають, плюси, мінуси
Теряешься в разнообразии методов контрацепции? Гинеколог рассказала об основных видах, их преимуществах и недостатках
Герої України
Герои Украины в тылу: кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора
Волонтери
Даже героям нужна “подзарядка” — что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть
Смотреть больше

Материалы по теме

Герої України
Герои Украины в тылу: кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора
Волонтери
Даже героям нужна “подзарядка” — что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть
Історія бойових братів
Вернул друга домой на щите: история боевых братьев, которых не смогла разделить даже смерть
Дмитрий Чавалах
Ему присвоили Героя Украины посмертно, а он — выжил! История бойца, который защищал Антоновский мост

Видео
0:05:25
Герої України

Герои Украины в тылу: кто помогает городам приходить в себя после ракетного террора
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку, а Джонсон собрал поддержку — что происходит в Великобритании
0:03:41
Дмитрий Чавалах
Ему присвоили Героя Украины посмертно, а он — выжил! История бойца, который защищал Антоновский мост
Вибухи в багатьох областях України: що відомо на сьогодні, 22 жовтня
Массированная атака россиян на Украину — что известно об обстрелах областей и их последствиях (ОНЛАЙН)
0:03:56
Валерия Ежова
Она просто играла в шашки: Валерия Ежова собрала более 134 тысяч гривен на ВСУ
0:39:13
Юлия Свириденко о бизнесе Украины
Что будет с экономикой Украины в последующие годы — рассказывает министр Юлия Свириденко
0:06:52
Отопительный сезон
Начало отопительного сезона 2022-2023: кто готов и когда ждать тепла в батареях
0:04:47
Коли перестануть вимикати світло - ситуація в енергосистемі України
Стоим на энергетическом фронте — когда в Украине перестанут выключать свет и от чего это будет зависеть
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:26
Перехваченные разговоры
В Чечне не было так страшно, как здесь! Новые перехваченные разговоры оккупантов
Больше видео
Історія бойових братів
Читать дальше
Вернул друга домой на щите: история боевых братьев, которых не смогла разделить даже смерть

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь