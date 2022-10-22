Готов рискнуть жизнью ради “птички”: история аэроразведчика с позывным Пилот

Он всегда готов рисковать жизнью ради своей “птички”. Аэроразведчик Олег с позывным Пилот говорит, что ему жаль стараний волонтеров и людей, которые собирали средства на столь важную и дорогую вещь для фронта.

У нас разграничение было — забор между ними и нами. И дрон на их стороне “сел” за сто метров до забора. Мы побежали вдвоем и забрали.

Сам военнослужащий родом из Винницкой области, но успел уже принять участие в деоккупации Киевской области и стоять обороне Северодонецка.

До начала полномасштабного вторжения у Олега не было дела с дронами, поэтому учиться пришлось уже на поле боя. Главная задача — определить позицию вражеских войск и с помощью артиллерии уничтожить их.

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Заходим одни из первых, с помощью батальона, инструкторов. Просматриваем территорию, чтобы хоть что-нибудь понимать. Если кого-то видим, просим помощи артиллерии.

Также Олег действовал, когда вместе со своим подразделением отбивал у противника Житомирскую трассу, находящуюся неподалеку от Макарова. Только тогда в первом бою у поселка Бузова ему удалось вместе с собратьями разбить целую вражескую колонну.

Но иногда приходилось пользоваться и более обычными средствами, поскольку так было удобнее.

У них там и танки были. Мы ручным противотанковым гранатометом там разули тот танк, он уже двигаться не мог. Они нас испугались, потому что видели, что остаются без техники.

Сейчас больше все же помогают дроны, поэтому каждый день Олегу приходится совершать десятки боевых вылетов. Военный делится, что бывают дни, когда ничего не происходит вообще, а иногда — за один вылет целое подразделение оккупантов удается обнаружить и уничтожить.

Однако пока Олег не может помогать собратьям, поскольку получил ранение в ногу, когда в июле рядом с позицией прилетел российский снаряд. Но после долгих месяцев реабилитации военный уже стремится вернуться на фронт, уверен — на передовой его ждут собратья.

Следят за врагом в воздухе и наши пилоты. Читай историю украинского военного, который летал в блокадный Мариуполь.

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