Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ

Команда маріупольців у Черкасах налагодила ремонт дронів.

Андрій Гежа у рідному Маріуполі ремонтував електронну техніку. Якось з однодумцями допоміг військовим повернути до життя дрон. Робити це продовжили, навіть коли виїхали з окупованого міста. Спочатку у Запоріжжі, а з літа — у Черкасах.

Деталі дуже важко знайти для ремонту. Найчастіше з двох – трьох дронів можна зробити повноцінний новий, який допомагатиме хлопцям, — розповідає волонтерка Валерія Гармаш.

Електроніка — найважливіше у квадрокоптері. Сюди на реанімацію потрапляють безпілотники з різними поламками: відмовляють мотори, виходять з ладу “лапки”, камери, корпуси. Але найстрашніша для них — вода.

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— Якщо апарат пролежав у воді, то на 99% це вже труп. Він може бути корисним тільки на рахунок того, що з нього ми знімаємо корпусні елементи. Зараз ми відновлюємо відсотків 80 і більше дронів, які до нас приїжджають, — пояснює майстер з ремонту дронів Андрій Гежа.

Команда вже відремонтувала та передала бійцям 150 “птахів”. І зупинятися не збирається. Дивись докладніше у сюжеті.

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