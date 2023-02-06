Люди

Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни: як проходить робота ремонтної роти на нулі

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 08:30

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