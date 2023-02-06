Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни: як проходить робота ремонтної роти на нулі

Ремонтна рота для озброєння — наче медики для особового складу. Це про військових, які лагодять бойові машини.

Їхня робота в час активних бойових дій може бути вирішальною. Адже, врятувавши техніку, можна зберегти життя багатьох наших воїнів. А надто, якщо машини уже застарілі і не витримують навантажень запеклої війни з росіянами.

Як розповідає журналістка Військового телебачення Валерія Подкіч, бійців-ремонтників часто називають тиловиками, але ремонтні роти працюють незалежно від будь-яких погодних умов та від інтенсивності бою.

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Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни.

Ремонтна рота — один з ключових підрозділів у військах, оскільки техніка в нас застаріла і вона дуже часто виходить з ладу. А коли так трапляється, то її терміново потрібно ремонтувати.

За можливості та наявності потрібних запчастин бійці ремроти намагаються надавати допомогу. Та часом легкі пошкодження доводиться ремонтувати на нулі, оскільки часу на перевезення техніки немає — вона може знадобитись будь-якої хвилини.

Військовослужбовець ЗСУ Коливан ділиться, що намагаються ремонтувати усе необхідне в дорозі. А щоб ворог не побачив місця дислокації такого технічного обслуговування, доводиться ховатись десь у лісосмугах.

Якщо десь двигун підпалили, десь підбили, якщо не можна його на ходу відремонтувати, то це вже складне, тягнеться на місце ремонту.

Також ремрота займається ще й вирішенням проблем зі зброєю. Така потреба особливо часто виникає у тих підрозділів, на чиї позиції постійно намагаються наступати окупанти.

Тому швидке реагування на потребу — це можливість суттєво підкріпити підрозділ та допомогти швидко дати вогневу відповідь противнику.

Військовослужбовець ЗСУ Ярослав зізнається, що свою роботу у ремроті любить, а збережені життя побратимів, це найбільша його мотивація.

Вона (зброя, — ред.) працює — зберігається життя людей. Якщо вона вийшла з ладу, то гинуть люди, наші побратими.

Звичний ремонт зброї та техніки здебільшого може тривати тижні, а то й місяці. Однак зараз військові ремонтники навчені діяти максимально швидко, оскільки час на війні по-особливому цінний.

Також за останній рік ми зрозуміли, наскільки важливі на передовій не лише зброя, але й наявність у підрозділів дронів. Тож і їхня справність не поступається у важливості. Вихідці з Маріуполя це швидко зрозуміли та вирішили відкрити власний ремонт. Читай, як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ.

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