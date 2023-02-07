Теплые подарки для ВСУ: как одессит изготовляет буржуйки и полевые кухни для украинских защитников

Одессит создает буржуйки и полевые кухни для бойцов ВСУ. За день Игорю удается изготовить около шести буржуек. Поэтому в его мастерской все ими заставлено.

Все печки передает на фронт. В общей сложности уже удалось передать на фронт более двухсот изделий.

Мужчина говорит, что самая большая награда за его работу — это благодарность бойцов и их фото, которыми завешена вся мастерская.

До полномасштабного вторжения мужчина работал сварщиком и кузнецом. Но в первые дни понял, что не может оставаться в стороне. Сколько изготовил тогда ежей и шипов, сейчас уже не вспомнит.

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В начале зимы делал печки для бойцов, которые защищали Соледар. А затем были Бахмутский и Херсонский направления.

Вместе с буржуйками мастер начал производить и полевые кухни. Теперь в своей мастерской Игорь создает модернизированные трансформируемые полевые комплексы. Благодаря им можно и есть приготовить, и согреться, а также одежду с обувью высушить.

Ребята постоянно находятся в экстремальных условиях. Постоянно мокрая одежда и обувь. Потому попросили, чтобы было больше места, чтобы сушить ее.

Несмотря ни на что, Игорь продолжает работать в своей мастерской. В планах мужчины — производство бронежилетов и подставок под пулеметы. Первый образец уже опробовали бойцы ВСУ.

Но на этом мужчина останавливаться не собирается и планирует масштабный проект по изготовлению стационарных комплексов для пунктов несокрушимости.

Помогать украинским защитникам стараются все. Полезными для фронта пытаются быть и пожилые люди. Читай, как бабушки в Винницкой области собрали 200 тысяч для ВСУ на пирогах и варениках.

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