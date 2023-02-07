Люди

Теплі подарунки для ЗСУ: як одесит виготовляє буржуйки та польові кухні для українських захисників

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 07 Лютого 2023, 10:00

Більше відео
0:10:17
Юрій Мустіпан: чоловік йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію ЗСУ
Віддав життя, щоб передати інформацію ЗСУ. Дружина героя з Чернігівщини розповіла його історію
0:03:23
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни: як проходить робота ремонтної роти на нулі
0:05:23
Як виживають старовіри під обстрілами у Харківській області
Життя на межі: як виживають старовіри під обстрілами у Харківській області
0:02:32
Хірурги провели операцію з пересадження нерва військовому
Звільнив Херсон, обійняв рідних і лише потім попросив допомоги! Як хірурги змогли врятувати руку військовому
Дивитись більше

Останні відео
0:03:03
буржуйки та польові кухні для ЗСУ

Теплі подарунки для ЗСУ: як одесит виготовляє буржуйки та польові кухні для українських захисників
0:04:23
Ветеранський хаб
Країна ветеранів: як допомогти воїнам забути жахи війни та адаптуватись до мирного життя
0:09:23
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 7 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:22
Армія відновлення
Армія відновлення: як небайдужих українців об’єднало горе війни
0:11:57
Дрони
Як виготовляють дрони в Україні та чи є повний цикл виробництва — пояснюють у DroneUA
0:10:17
Юрій Мустіпан: чоловік йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію ЗСУ
Віддав життя, щоб передати інформацію ЗСУ. Дружина героя з Чернігівщини розповіла його історію
0:07:07
Бахмут
Це така спецоперація була: як із Бахмута вивезли жінку на восьмому місяці вагітності та її донечку
0:03:28
Таврійське
Касетними боєприпасами по мирному люду! Селище на Запоріжжі під прицілом окупантів
0:03:23
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни: як проходить робота ремонтної роти на нулі
0:06:36
Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
Бетонним джунглям — ні! Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
Більше відео
Ветеранський хаб
Читати далі
Країна ветеранів: як допомогти воїнам забути жахи війни та адаптуватись до мирного життя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь