Теплі подарунки для ЗСУ: як одесит виготовляє буржуйки та польові кухні для українських захисників

Одесит створює буржуйки та польові кухні для бійців ЗСУ. За день Ігорю вдається виготовити близько шести буржуйок. Тому в його майстерні все ними заставлено.

Усі пічки передає на фронт. Загалом вже вдалося передати на фронт понад дві сотні виробів.

Чоловік каже, що найбільша нагорода за його роботу — це вдячність бійців та їхні фото, якими завішена вся майстерня.

До повномасштабного вторгнення чоловік працював зварювальником і ковалем. Та у перші ж дні зрозумів, що не може стояти осторонь. Скільки виготовив тоді їжаків та шипів, зараз вже й не пригадає.

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На початку зими робив пічки для бійців, які захищали Соледар. А потім були Бахмутський та Херсонський напрямки.

Разом з буржуйками майстер почав виготовляти й польові кухні. Тепер у своїй майстерні Ігор створює модернізовані польові комплекси, що трансформуються. Завдяки ним можна і їсти приготувати, і зігрітися, а також одяг зі взуттям висушити.

Хлопці постійно знаходяться в екстремальних умовах. Постійно мокрий одяг та взуття. Тому попросили, щоб було більше місця, щоб сушити його.

Попри все, Ігор продовжує працювати у своїй майстерні. У планах чоловіка — виготовлення бронежилетів та підставок під кулемети. Перший зразок навіть уже випробували бійці ЗСУ.

Та на цьому чоловік зупинятися не збирається і вже планує масштабний проект з виготовлення стаціонарних комплексів для пунктів незламності.

Допомагати українським захисникам намагаються всі. Корисними для фронту прагнуть бути й літні люди. Читай, як бабусі на Вінниччині зібрали 200 тисяч для ЗСУ на пирогах та варениках.

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