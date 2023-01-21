200 тисяч для ЗСУ на пирогах та варениках! Як бабусі на Вінниччині тримають тил

Виготовляють квадрокоптери, ремонтують машини, вигадують станини — українці винахідливі у своїй допомозі ЗСУ. Корисними для фронту прагнуть бути й бабусі.

Так, у далекому селі на півдні Вінниччини жінки роблять для армії те, що найкраще вміють: випікають пироги, печиво та ліплять вареники.

Їдуть наші волонтери, ми печемо їм смаколики: печеня, пиріжки, вертутки. Усе передаємо. Ось передавали голубці, холодне, — розповідає мешканка села Оксанівка Тетяна Швець.

Саме ці смаколики допомогли за дев’ять місяців війни назбирати для наших захисників понад 200 тис. грн. За ці гроші купили дуже багато корисного для армійців: тепловізори, машини та квадрокоптери.

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