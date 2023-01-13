Щоб краще бачили ціль! Як військовим отримати безоплатну лазерну корекцію зору

На полі бою військовий має бути у повній бойовій готовності. Однак проблеми з зором можуть стати цьому на заваді.

Носити окуляри на війні — небезпечно, а для заміни лінз зазвичай немає умов гігієни. Щоб наші воїни краще бачили ціль та ефективно нищили ворога, столична клініка безоплатно взялася відновлювати їм зір.

Медики однієї з приватних офтальмологічних клінік уже рік роблять бійцям з передової лазерну корекцію зору. За цей час вони встигли подарувати здоровий зір понад сотні військових.

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Хто може претендувати на допомогу та як отримати безоплатну лазерну корекцію зору військовим, читай у матеріалі.

Особистий досвід: військовий з новим зором

Одним з наступних пацієнтів клініки, який чекає на лазерну корекцію зору, — Михайло на псевдо Кім. Чоловік приїхав до столиці із самої передової на кілька днів, щоб зробити операцію.

Нині він захищає Бахмутський напрямок і сподівається, що така процедура піде на користь усьому його батальйону.

До 24 лютого Михайло розвивав власний бізнес, а взимку додатково працював лижним інструктором. Та коли почався наступ, чоловік зібрався за годину і вирушив з рідних Чернівців захищати Київ, адже мав непереборне бажання допомогти.

Після того, як відбулась деокупація Київської області, його та інших добровольців з ТРО перевели на Харківщину. Звідти почався справжній бойовий досвід.

Зараз Михайло працює на одному з найважчих передових напрямків та командує гранатометним розрахунком, а там гострий зір дуже потрібен. Проблеми з ним у Кіма з’явилися ще в школі.

Дотепер, щоб добре бачити, він мав носити або лінзи, або окуляри. Однак на війні це завжди був ризик. І ось лікарі подарували військовому шанс знову бачити.

У клініці, яка зараз покращує зір захисникам, пояснюють, що звичайні окуляри та лінзи на передовій можуть завдати бійцям непоправної шкоди. В той час, як відмовитися від них зовсім — теж не найкращий і не безпечний варіант.

Засновник і медичний директор клініки Центр ОКА Станіслав Саксонов каже, що в умовах військових дій проблеми з зором не просто заважають. Вони можуть призвести до травмування або навіть загибелі.

Безоплатна корекція зору: хто і як може отримати

— Ідеальний кандидат для лазерної корекції, — розповідає керівник клініки Олександр Тесленко, — це людина до 35 років, яка має короткозорість. Але не відмовляють у допомозі й бійцям старшого віку.

Також це має бути військовий, який зараз захищає територію України від навали “руского міра”.

Зазвичай процедура і відновлення займають десять діб — час, на який військовий може взяти відпустку чи отримати при ротації.

Допомагає приймати звернення військовослужбовців з передової та направити їх у клініку керівниця волонтерського центру Наталія Попова.

Звернутися за лазерною корекцією зору можна за номером +380 68 568 91 21. Телефонні дзвінки приймають з 15:00 до 19:00, а писати на Viber можна у будь-який час.

Ти напевно дивуєшся, чому для цієї процедури є вікове обмеження? Все про лазерну корекцію зору, переваги й недоліки процедури, ми розповіли у нашому матеріалі.

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