Україна

Щоб краще бачили ціль! Як військовим отримати безоплатну лазерну корекцію зору

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 13 Січня 2023, 17:30
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