Щоб краще бачили ціль! Як військовим отримати безоплатну лазерну корекцію зору

На полі бою військовий має бути у повній бойовій готовності. Однак проблеми з зором можуть стати цьому на заваді.
Носити окуляри на війні — небезпечно, а для заміни лінз зазвичай немає умов гігієни. Щоб наші воїни краще бачили ціль та ефективно нищили ворога, столична клініка безоплатно взялася відновлювати їм зір.
Медики однієї з приватних офтальмологічних клінік уже рік роблять бійцям з передової лазерну корекцію зору. За цей час вони встигли подарувати здоровий зір понад сотні військових.
Хто може претендувати на допомогу та як отримати безоплатну лазерну корекцію зору військовим, читай у матеріалі.
Одним з наступних пацієнтів клініки, який чекає на лазерну корекцію зору, — Михайло на псевдо Кім. Чоловік приїхав до столиці із самої передової на кілька днів, щоб зробити операцію.
Нині він захищає Бахмутський напрямок і сподівається, що така процедура піде на користь усьому його батальйону.
Нині він захищає Бахмутський напрямок і сподівається, що така процедура піде на користь усьому його батальйону.
До 24 лютого Михайло розвивав власний бізнес, а взимку додатково працював лижним інструктором. Та коли почався наступ, чоловік зібрався за годину і вирушив з рідних Чернівців захищати Київ, адже мав непереборне бажання допомогти.
Після того, як відбулась деокупація Київської області, його та інших добровольців з ТРО перевели на Харківщину. Звідти почався справжній бойовий досвід.
Зараз Михайло працює на одному з найважчих передових напрямків та командує гранатометним розрахунком, а там гострий зір дуже потрібен. Проблеми з ним у Кіма з’явилися ще в школі.
Дотепер, щоб добре бачити, він мав носити або лінзи, або окуляри. Однак на війні це завжди був ризик. І ось лікарі подарували військовому шанс знову бачити.
У клініці, яка зараз покращує зір захисникам, пояснюють, що звичайні окуляри та лінзи на передовій можуть завдати бійцям непоправної шкоди. В той час, як відмовитися від них зовсім — теж не найкращий і не безпечний варіант.
Засновник і медичний директор клініки Центр ОКА Станіслав Саксонов каже, що в умовах військових дій проблеми з зором не просто заважають. Вони можуть призвести до травмування або навіть загибелі.
— Ідеальний кандидат для лазерної корекції, — розповідає керівник клініки Олександр Тесленко, — це людина до 35 років, яка має короткозорість. Але не відмовляють у допомозі й бійцям старшого віку.
Також це має бути військовий, який зараз захищає територію України від навали “руского міра”.
Зазвичай процедура і відновлення займають десять діб — час, на який військовий може взяти відпустку чи отримати при ротації.
Зазвичай процедура і відновлення займають десять діб — час, на який військовий може взяти відпустку чи отримати при ротації.
Допомагає приймати звернення військовослужбовців з передової та направити їх у клініку керівниця волонтерського центру Наталія Попова.
Звернутися за лазерною корекцією зору можна за номером +380 68 568 91 21. Телефонні дзвінки приймають з 15:00 до 19:00, а писати на Viber можна у будь-який час.
Ти напевно дивуєшся, чому для цієї процедури є вікове обмеження? Все про лазерну корекцію зору, переваги й недоліки процедури, ми розповіли у нашому матеріалі.
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