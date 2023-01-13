Чтобы лучше видели цель! Как военным получить бесплатную лазерную коррекцию зрения

На поле боя военный должен находиться в полной боевой готовности. Однако проблемы со зрением могут помешать этому.

Носить очки на войне — опасно, а для линз обычно нет условий гигиены. Чтобы наши воины лучше видели цель и эффективно уничтожали врага, столичная клиника бесплатно принялась восстанавливать зрение.

Медики одной из частных офтальмологических клиник уже год делают бойцам с передовой лазерную коррекцию зрения. За это время они успели подарить здоровое зрение более сотни военных.

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Кто может претендовать на помощь и как получить бесплатную лазерную коррекцию зрения военным, читай в материале.

Личный опыт: военный с новым зрением

Одним из следующих пациентов клиники, ожидающий лазерную коррекцию зрения, — Михаил с позывным Ким. Мужчина приехал в столицу с самой передовой на несколько дней, чтобы сделать операцию.

Сейчас он защищает Бахмутское направление и надеется, что процедура пойдет на пользу всему его батальону.

До 24 февраля Михаил развивал свой бизнес, а зимой подрабатывал лыжным инструктором. Но когда началось наступление, мужчина собрался за час и отправился из родных Черновцов защищать Киев, ведь имел непреодолимое желание помочь.

После того как произошла деоккупация Киевской области, его и других добровольцев из ТРО перевели в Харьковскую область. Оттуда начался настоящий боевой опыт.

Сейчас Михаил работает на одном из самых трудных передовых направлений и командует гранатометным расчетом, а там острое зрение очень необходимо. Проблемы с ним у Кима возникли еще в школе.

До этого, чтобы хорошо видеть, он должен был носить либо линзы, либо очки. Однако на войне это был риск. И вот врачи подарили военному шанс снова видеть.

В клинике, которая сейчас улучшает зрение защитникам, объясняют, что обычные очки и линзы на передовой могут нанести бойцам непоправимый ущерб. В то время как отказаться от них совсем — тоже не лучший и довольно опасный вариант.

Основатель и медицинский директор клиники Центр ОКА Станислав Саксонов говорит, что в условиях военных действий проблемы со зрением не просто мешают. Они могут привести к травме или даже гибели.

Бесплатная коррекция зрения: кто и как может получить

— Идеальный кандидат для лазерной коррекции, — рассказывает руководитель клиники Александр Тесленко, — это человек до 35 лет, с близорукостью. Но не отказывают в помощи и бойцам постарше.

Также это должен быть военный, который сейчас защищает территорию Украины от нашествия “русского мира”.

Обычно процедура и восстановление занимают десять суток — время, на которое военный может взять отпуск или получить при ротации.

Помогает принимать обращения военнослужащих с передовой и направить их в клинику руководитель волонтерского центра Наталья Попова.

Обратиться за лазерной коррекцией зрения можно по номеру +380 68 568 91 21. Телефонные звонки принимают с 15:00 до 19:00, а писать на Viber можно в любое время.

Ты наверняка удивляешься, почему для этой процедуры есть возрастное ограничение? Все о лазерной коррекции зрения, преимуществах и недостатках процедуры, мы рассказали в нашем материале.

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