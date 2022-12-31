Хочешь хорошо видеть без очков? Все о лазерной коррекции зрения: преимущества и недостатки метода

Зрение может ухудшиться по любым причинам: генетика, возраст и образ жизни. Однако современная медицина давно вышла за пределы очков и линз и может предложить существенное восстановление зрения.
Луч лазера, благодаря современным компьютерным системам, точно и бережно влияет на роговицу глаза. Он может исправить практически все виды и степени нарушения зрения.
Лазерная коррекция зрения считается передовым направлением современной офтальмологии. Однако действительно ли такой метод безопасен и что о нем нужно знать, рассказали в NHS.
Лазер лечит близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Некоторым людям назначают лазер, если они согласны на монозрение. Это означает, что один глаз будет хорошо видеть вблизи, а другой на расстоянии. Но такой вариант подходит не всем.
Врачи обычно не берутся за очень тяжелые случаи близорукости. Также не рекомендуют операцию при воспаленной роговице, травмах или болезнях глаз, таких как увеит, простой герпес, глаукома или катаракта.
Лазерная операция не может исправить пресбиопию. Это нормальная возрастная потеря зрения, когда начинаются трудности с рассмотрением предметов вблизи.
Лазерная коррекция зрения подходит большинству людей в возрасте от 18 и до 40 лет, у которых нет серьезных проблем со зрением: все зависит от состояния глаз и толщины роговицы.
Если есть значительные проблемы со зрением в молодости или зрение ухудшается из-за возраста, то хирурги посоветуют другой метод вмешательства.
Существует несколько типов рефракционной хирургии. Какой из них подойдет лучше всего, зависит от ряда показателей: здоровье глаз, возраст, бюджет и образ жизни. Так что оптимальный вариант должен подбирать для тебя врач.
Существует несколько типов лазерной хирургии глаза: LASIK, SMILE, PRK, поэтому разберемся, в чем разница.
Существует несколько типов лазерной хирургии глаза: LASIK, SMILE, PRK, поэтому разберемся, в чем разница.
Затем защитный пласт разглаживается и остается на месте без швов.
Все виды лазерной хирургии глаза дают отличные результаты. Хирург поможет выбрать вариант, который будет лучшим для тебя.
Наверное, многих приводит в ужас сама мысль о том, что глаз будет оперировать лазер, разрезая слои роговицы и исправляя там недостатки.
Наверняка закрадывается страх, что любая ошибка может привести к полной слепоте. Однако операция проводится с точными расчетами машины, так что такого произойти не может.
Пока не было зарегистрировано ни одного случая слепоты из-за лазерной хирургии глаза. А повреждение зрения происходит крайне редко.
Пока не было зарегистрировано ни одного случая слепоты из-за лазерной хирургии глаза. А повреждение зрения происходит крайне редко.
Теоретически, минимальный риск слепоты существует. Ведь лазерная коррекция зрения — это операция, которая, как и любая другая, связана с риском. Но он даже меньше, чем при ношении контактных линз.
Последние могут привести к микробному кератиту. Эта инфекция роговицы входит в пятерку основных причин слепоты в мире.
Кроме того, ни одна хирургическая процедура 20 века не может похвастаться таким показателем эффективности, как лазерная коррекция зрения.
Следует различать осложнения и побочные эффекты. Осложнения при лазерной коррекции зрения случаются очень редко. Они встречаются менее чем у 1% пациентов: это инфекции и вывих слоя роговицы, которые нуждаются в лечении.
Побочные эффекты, в отличие от осложнений, встречаются чаще. Но обычно они временные.
Побочные эффекты, в отличие от осложнений, встречаются чаще. Но обычно они временные.
Общие побочные эффекты:
Помогают “искусственные слезы” — глазные капли для снятия сухости и раздражения;
Решаться на такую операцию или нет, это только твой выбор. Однако прежде чем что-нибудь сделать, обязательно проконсультируйся с врачом. Он сможет помочь с лучшим решением именно для твоего случая.
А если в твоей голове крутится множество слухов о коррекции зрения, диаметрально противоположных по содержанию, то читай наш материал. Мы развеяли самые популярные мифы о лазерной коррекции зрения.
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