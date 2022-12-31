Хочешь хорошо видеть без очков? Все о лазерной коррекции зрения: преимущества и недостатки метода

Зрение может ухудшиться по любым причинам: генетика, возраст и образ жизни. Однако современная медицина давно вышла за пределы очков и линз и может предложить существенное восстановление зрения.

Луч лазера, благодаря современным компьютерным системам, точно и бережно влияет на роговицу глаза. Он может исправить практически все виды и степени нарушения зрения.

Лазерная коррекция зрения считается передовым направлением современной офтальмологии. Однако действительно ли такой метод безопасен и что о нем нужно знать, рассказали в NHS.

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Лазерная коррекция: что лечит, кому подходит?

Лазер лечит близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Некоторым людям назначают лазер, если они согласны на монозрение. Это означает, что один глаз будет хорошо видеть вблизи, а другой на расстоянии. Но такой вариант подходит не всем.

Когда лазер не работает

Врачи обычно не берутся за очень тяжелые случаи близорукости. Также не рекомендуют операцию при воспаленной роговице, травмах или болезнях глаз, таких как увеит, простой герпес, глаукома или катаракта.

Лазерная операция не может исправить пресбиопию. Это нормальная возрастная потеря зрения, когда начинаются трудности с рассмотрением предметов вблизи.

Кому подходит лазер

Лазерная коррекция зрения подходит большинству людей в возрасте от 18 и до 40 лет, у которых нет серьезных проблем со зрением: все зависит от состояния глаз и толщины роговицы.

Если есть значительные проблемы со зрением в молодости или зрение ухудшается из-за возраста, то хирурги посоветуют другой метод вмешательства.

Лазерная коррекция зрения: типы

Существует несколько типов рефракционной хирургии. Какой из них подойдет лучше всего, зависит от ряда показателей: здоровье глаз, возраст, бюджет и образ жизни. Так что оптимальный вариант должен подбирать для тебя врач.

Существует несколько типов лазерной хирургии глаза: LASIK, SMILE, PRK, поэтому разберемся, в чем разница.

LASIK — процедура проводится с помощью двух лазеров. Один — для открытия тонкого слоя на роговице, а другой — для изменения формы роговицы под ним.

Затем защитный пласт разглаживается и остается на месте без швов.

SMILE — хирург изменяет форму роговицы через небольшое отверстие, которое затем закрывается самостоятельно.

Поверхностное лазерное лечение (PRK и TransPRK) — первый покрывающий роговицу слой полностью удаляется, чтобы хирург мог изменить ее форму с помощью лазера. Через некоторое время он восстанавливается самостоятельно.

Все виды лазерной хирургии глаза дают отличные результаты. Хирург поможет выбрать вариант, который будет лучшим для тебя.

Риски, осложнения и побочные эффекты

Наверное, многих приводит в ужас сама мысль о том, что глаз будет оперировать лазер, разрезая слои роговицы и исправляя там недостатки.

Наверняка закрадывается страх, что любая ошибка может привести к полной слепоте. Однако операция проводится с точными расчетами машины, так что такого произойти не может.

Пока не было зарегистрировано ни одного случая слепоты из-за лазерной хирургии глаза. А повреждение зрения происходит крайне редко.

Теоретически, минимальный риск слепоты существует. Ведь лазерная коррекция зрения — это операция, которая, как и любая другая, связана с риском. Но он даже меньше, чем при ношении контактных линз.

Последние могут привести к микробному кератиту. Эта инфекция роговицы входит в пятерку основных причин слепоты в мире.

Кроме того, ни одна хирургическая процедура 20 века не может похвастаться таким показателем эффективности, как лазерная коррекция зрения.

Побочные эффекты и осложнения: почувствуй разницу

Следует различать осложнения и побочные эффекты. Осложнения при лазерной коррекции зрения случаются очень редко. Они встречаются менее чем у 1% пациентов: это инфекции и вывих слоя роговицы, которые нуждаются в лечении.

Побочные эффекты, в отличие от осложнений, встречаются чаще. Но обычно они временные.

Общие побочные эффекты:

легкий дискомфорт и симптомы сухого глаза, проходящие через три – шесть месяцев после операции.

Это бывает примерно у 30% пациентов.

Помогают “искусственные слезы” — глазные капли для снятия сухости и раздражения;

зрительные расстройства, например блики от встречных фар, ореолы вокруг фонарей и светофоров. Обычно это происходит в течение нескольких дней или недель после операции;

красные пятна на белках глаз. Они исчезают примерно через месяц;

после операции зрение может быть недостаточно или чрезмерно скорректированным. Тогда могут требоваться очки, контактные линзы или дополнительная операция;

после операции зрение может быть недостаточно или чрезмерно скорректированным. Тогда могут требоваться очки, контактные линзы или дополнительная операция; повторная операция требуется в одном из десяти случаев. По другим данным, эта цифра выше: около 20% пациентов повторно оперируют в течение первых двух лет после первой процедуры.

Решаться на такую операцию или нет, это только твой выбор. Однако прежде чем что-нибудь сделать, обязательно проконсультируйся с врачом. Он сможет помочь с лучшим решением именно для твоего случая.

А если в твоей голове крутится множество слухов о коррекции зрения, диаметрально противоположных по содержанию, то читай наш материал. Мы развеяли самые популярные мифы о лазерной коррекции зрения.

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