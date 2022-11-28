Здоровье и красота

Если нет возможности посетить офтальмолога — как проверить зрение дома

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 ноября 2022, 07:00
Як перевірити зір в домашніх умовах — поради офтальмолога
Фото: Pexels

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