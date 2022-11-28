Если нет возможности посетить офтальмолога — как проверить зрение дома

В современном мире гаджетов и технологий все больше людей имеют плохое зрение. Однако не у всех есть возможность посетить врача.
Врач-офтальмолог Михаил Белый рассказал для 24 канала о способах проверки зрения в домашних условиях.
Отметим, что эти тесты не заменят профессиональную диагностику, поэтому всегда нужно обращаться к специалисту.
Если у человека нет проблем со зрением, и в семье нет наследственных заболеваний, то посещать окулиста можно:
— Для проверки существуют специальные таблицы, рисунки, цветные тесты. Все это можно найти в интернете и пройти тестирование на компьютере или напечатав на бумаге, — объясняет офтальмолог.
Определить, нормальное ли у тебя зрение или ты имеешь близорукость/дальнозоркость, поможет дуохромный тест. Глаза нужно проверять поочередно.
На красном и зеленом полях расположено десять строчек с буквами. Если по обе стороны буквы видно одинаково четко — со зрением все хорошо. Если же на одном фоне человек видит более яркие, более четкие, более темные — есть проблемы.
При близорукости виднее те, что на красном поле, при дальнозоркости — на зеленом.
При близорукости виднее те, что на красном поле, при дальнозоркости — на зеленом.
Дуохромный тест для зрения / Фото happylook
Если ты заметил(а) определенные проблемы, воспользуйся таблицей Сивцева, чтобы проверить отклонение зрения от нормы. Есть два способа.
Еще одной проблемой, почему человек нечетко видит буквы при проверке, может быть астигматизм. При этом заболевании предметы могут двоиться, искривляться, глаза быстро устают, а голова — болит.
— Можно пройти тест, содержащий три рисунка: многолучевую фигуру, четыре заштрихованных квадрата и звезду Сименса. При проблемах одни лучи будут казаться более темными, другие — нечеткими, какие-то из квадратов серыми. А в звезде линии будут расплываться или пересекать друг друга, — подчеркнул врач.
Звезда Сименса / Фото happylook
Макулодистрофия возникает из-за дегенеративных изменений сосудов сетчатки. Этому заболеванию более подвержены женщины, пожилые люди, курильщики, те, кто неполноценно питается, часто находится на солнце без очков, имеют наследственную предрасположенность.
Чтобы обнаружить эту проблему, используют тест Амслера. Если ты пользуешься линзами или очками, тест следует проходить в них.
Чтобы обнаружить эту проблему, используют тест Амслера. Если ты пользуешься линзами или очками, тест следует проходить в них.
Изображение должно быть на расстоянии 30 см от глаз. Сначала несколько секунд смотри одним глазом на чёрную точку в центре, потом так же другим.
Тест Амслера / Фото Wiki
Если линии сетки не имеют искажений и серых пятен, все в норме.
Неспособность различать некоторые цвета наследственная и чаще встречается среди мужчин. Но бывают разные случаи.
Проверить дефект цветового восприятия можно благодаря тесту на дальтонизм, состоящего из 13 карточек, где на шариковой окраске размещены цифры.
Тест на дальтонизм / Фото Wiki
Напоминаем, если испытываешь какой-то дискомфорт или заметил(-а) проблемы со зрением, стоит обратиться к врачу.
Сейчас многие работают дистанционно и проводят много времени за гаджетами. Раньше мы рассказывали, как улучшить и сохранить зрение, работая за компьютером.
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