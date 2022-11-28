Если нет возможности посетить офтальмолога — как проверить зрение дома

В современном мире гаджетов и технологий все больше людей имеют плохое зрение. Однако не у всех есть возможность посетить врача.

Врач-офтальмолог Михаил Белый рассказал для 24 канала о способах проверки зрения в домашних условиях.

Отметим, что эти тесты не заменят профессиональную диагностику, поэтому всегда нужно обращаться к специалисту.

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Как часто посещать офтальмолога

Если у человека нет проблем со зрением, и в семье нет наследственных заболеваний, то посещать окулиста можно:

ребенку до шести лет: в два-три месяца, в год, в три года, а затем в шесть лет. Обязательно надо пройти осмотр перед школой, чтобы понять готовность зрительного анализатора к нагрузкам на близком расстоянии;

до 17 лет — раз в год;

до 40 — раз в 2 года;

до 50 — ежегодно;

50+ — каждые полгода.

Как проверить зрение в домашних условиях

— Для проверки существуют специальные таблицы, рисунки, цветные тесты. Все это можно найти в интернете и пройти тестирование на компьютере или напечатав на бумаге, — объясняет офтальмолог.

Общая диагностика

Определить, нормальное ли у тебя зрение или ты имеешь близорукость/дальнозоркость, поможет дуохромный тест. Глаза нужно проверять поочередно.

На красном и зеленом полях расположено десять строчек с буквами. Если по обе стороны буквы видно одинаково четко — со зрением все хорошо. Если же на одном фоне человек видит более яркие, более четкие, более темные — есть проблемы.

При близорукости виднее те, что на красном поле, при дальнозоркости — на зеленом.

Острота зрения

Если ты заметил(а) определенные проблемы, воспользуйся таблицей Сивцева, чтобы проверить отклонение зрения от нормы. Есть два способа.

Надо напечатать таблицу на матовой белой бумаге. Выйдет три листа альбомной ориентации. Их нужно склеить и закрепить на подсвечиваемой лампой стене. Нижняя строчка должна быть на уровне глаз, ты должен(-на) отойти на расстояние 5 м. Дальше — как на приеме у врача. Закрой глаз рукой и смотри на строки. Запомни, какую строку видишь четко. Так же и со вторым глазом. Если плохо видишь последние четыре строчки, нужно идти к специалисту. Другой способ — компьютерный. Здесь все зависит от диагонали монитора: 21 (разрешение 1920 х 1080), 19 (1280 х 1024), 17 (1024 х 768) или 15 (800 х 600). Выбери нужный размер, сядь на расстоянии 1 м от экрана и смотри на таблицу. Число слева от строки означает уровень зрения. Например: 0,3 — это 30% зрения, 1 — 100%.

Диагностика астигматизма

Еще одной проблемой, почему человек нечетко видит буквы при проверке, может быть астигматизм. При этом заболевании предметы могут двоиться, искривляться, глаза быстро устают, а голова — болит.

— Можно пройти тест, содержащий три рисунка: многолучевую фигуру, четыре заштрихованных квадрата и звезду Сименса. При проблемах одни лучи будут казаться более темными, другие — нечеткими, какие-то из квадратов серыми. А в звезде линии будут расплываться или пересекать друг друга, — подчеркнул врач.

Тест на дистрофию сетчатки

Макулодистрофия возникает из-за дегенеративных изменений сосудов сетчатки. Этому заболеванию более подвержены женщины, пожилые люди, курильщики, те, кто неполноценно питается, часто находится на солнце без очков, имеют наследственную предрасположенность.

Чтобы обнаружить эту проблему, используют тест Амслера. Если ты пользуешься линзами или очками, тест следует проходить в них.

Изображение должно быть на расстоянии 30 см от глаз. Сначала несколько секунд смотри одним глазом на чёрную точку в центре, потом так же другим.

Если линии сетки не имеют искажений и серых пятен, все в норме.

Тест на дальтонизм

Неспособность различать некоторые цвета наследственная и чаще встречается среди мужчин. Но бывают разные случаи.

Проверить дефект цветового восприятия можно благодаря тесту на дальтонизм, состоящего из 13 карточек, где на шариковой окраске размещены цифры.

Напоминаем, если испытываешь какой-то дискомфорт или заметил(-а) проблемы со зрением, стоит обратиться к врачу.

Сейчас многие работают дистанционно и проводят много времени за гаджетами. Раньше мы рассказывали, как улучшить и сохранить зрение, работая за компьютером.

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