Здоровье и красота

Больно и опасно? Офтальмолог развеял мифы о лазерной коррекции зрения

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 04 октября 2022, 07:30
Лазерна корекція зору — офтальмолог розвінчав популярні міфи
Фото: Pexels

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