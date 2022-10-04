Больно и опасно? Офтальмолог развеял мифы о лазерной коррекции зрения

Видеть мир четко и ярко — одно из самых больших желаний человека. Благодаря современным технологиям реализовать его стало возможно. Наиболее популярной процедурой в офтальмологии является лазерная коррекция зрения.

Она позволяет восстановить даже потерянное зрение. Но некоторые боятся, что это очень больно и опасно. Мифы о лазерной коррекции зрения развеял врач-офтальмолог и участник реалити Пара на миллион на Новом канале Андрей Дзюба.

Лазерная коррекция зрения — популярные мифы

Миф №1: операцию производят только с 21 года.

В странах Европы такие операции можно проводить пациентам старше 21 года. Однако в Украине лазерную коррекцию зрения можно проводить с 18 лет. Главное — отсутствие противопоказаний (толщина роговицы, стабильное зрение в течение года и т. д.).

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Миф №2: после коррекции люди плохо видят на близком расстоянии.

Врач отмечает, что после 40 лет происходят возрастные изменения, влияющие на свойства зрения.

Миф №3: лазерная коррекция зрения — это очень больно.

Перед процедурой пациенту делают местную анестезию с помощью капель. Никаких болевых ощущений нет, а во время операции рядом всегда находится анестезиолог.

Миф №4: после коррекции зрение может ухудшиться.

Лазерная коррекция не лечит зрение, а является заменой очкам и линзам. Поэтому вероятность, что зрение ухудшится через несколько лет, все же есть. В первую очередь на это влияет форма глаза и образ жизни.

Миф №5: операцию нельзя делать людям с астигматизмом.

Напротив, в таком случае ее даже нужно сделать! Потому что астигматизм можно скорректировать.

Миф №6: коррекция исправляет зрение всего на 80%.

Об этом может рассказать врач после индивидуального рефракционного обследования. Бывают случаи, когда зрение удается скорректировать и на меньшее количество процентов. Об этом тебя, в случае чего, предупредят.

Миф №7: после операции можно ослепнуть.

Лазерная коррекция — это современный метод. Подтверждения негативного влияния еще не было.

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