Больно и опасно? Офтальмолог развеял мифы о лазерной коррекции зрения

Видеть мир четко и ярко — одно из самых больших желаний человека. Благодаря современным технологиям реализовать его стало возможно. Наиболее популярной процедурой в офтальмологии является лазерная коррекция зрения.
Она позволяет восстановить даже потерянное зрение. Но некоторые боятся, что это очень больно и опасно. Мифы о лазерной коррекции зрения развеял врач-офтальмолог и участник реалити Пара на миллион на Новом канале Андрей Дзюба.
В странах Европы такие операции можно проводить пациентам старше 21 года. Однако в Украине лазерную коррекцию зрения можно проводить с 18 лет. Главное — отсутствие противопоказаний (толщина роговицы, стабильное зрение в течение года и т. д.).
Врач отмечает, что после 40 лет происходят возрастные изменения, влияющие на свойства зрения.
Перед процедурой пациенту делают местную анестезию с помощью капель. Никаких болевых ощущений нет, а во время операции рядом всегда находится анестезиолог.
Лазерная коррекция не лечит зрение, а является заменой очкам и линзам. Поэтому вероятность, что зрение ухудшится через несколько лет, все же есть. В первую очередь на это влияет форма глаза и образ жизни.
Напротив, в таком случае ее даже нужно сделать! Потому что астигматизм можно скорректировать.
Об этом может рассказать врач после индивидуального рефракционного обследования. Бывают случаи, когда зрение удается скорректировать и на меньшее количество процентов. Об этом тебя, в случае чего, предупредят.
Лазерная коррекция — это современный метод. Подтверждения негативного влияния еще не было.
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