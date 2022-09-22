Заботься не только о линзах, но и об оправе — как правильно ухаживать за очками

Качественные очки — вещь достаточно дорогая, но необходимая для коррекции зрения. Так же, как мы ухаживаем за своими глазами, мы должны заботиться и об очках.

Но как это сделать, чтобы и линзы долго служили, и оправа выглядела прилично?

Врач-офтальмолог Андрей Дзюба рассказал изданию Здоровье 24, как ухаживать за очками для зрения.

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Как правильно ухаживать за очками

Всегда снимай очки двумя руками. Если это делать только одной рукой, то дужка быстрее сломается. Меняй носоупоры, если они зеленеют или желтеют. Носи очки в футляре. Протирай очки специальными салфетками из микрофибры. Если протирать линзы, условно, своей футболкой или бумажным полотенцем, то на них останутся микроцарапины. Береги линзы от резкого перепада температур. Используй специальные спреи для очищения очков — не только линз, но и всей оправы. Вместо спрея можно использовать раствор мыла с теплой водой. После этого промой очки теплой чистой водой и протри микрофиброй.

Но самый главный совет — ежегодно проходи обследование у офтальмолога. Неправильно подобранные очки могут только способствовать ухудшению зрения.

Все больше людей сейчас работают и учатся благодаря современным гаджетам — ноутбукам, планшетам, телефонам и т.д. Но это может губительно влиять на здоровье глаз.

Читай советы врача-офтальмолога Виктории Ратушнюк, как улучшить и сохранить зрение, работая за компьютером.

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