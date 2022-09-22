Здоровье и красота

Заботься не только о линзах, но и об оправе — как правильно ухаживать за очками

Елена Яковлева, редактор сайта 22 сентября 2022, 16:30
Як доглядати за окулярами - поради офтальмолога
Фото: Pexels

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