Заботься не только о линзах, но и об оправе — как правильно ухаживать за очками

Качественные очки — вещь достаточно дорогая, но необходимая для коррекции зрения. Так же, как мы ухаживаем за своими глазами, мы должны заботиться и об очках.
Но как это сделать, чтобы и линзы долго служили, и оправа выглядела прилично?
Врач-офтальмолог Андрей Дзюба рассказал изданию Здоровье 24, как ухаживать за очками для зрения.
Но самый главный совет — ежегодно проходи обследование у офтальмолога. Неправильно подобранные очки могут только способствовать ухудшению зрения.
Все больше людей сейчас работают и учатся благодаря современным гаджетам — ноутбукам, планшетам, телефонам и т.д. Но это может губительно влиять на здоровье глаз.
Читай советы врача-офтальмолога Виктории Ратушнюк, как улучшить и сохранить зрение, работая за компьютером.
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