Как часто нужно проверять зрение

Во время проверки зрения врач определяет его остроту, обследует состояние глазного дна. Это позволяет обнаружить существующие или предотвратить вероятные заболевания.

Регулярное посещение офтальмолога особенно актуально для детей и пожилых людей.

Рассмотрим подробнее, насколько часто это нужно делать.

Когда необходимо проверять зрение

Комплексные обследования глаз важны в любом возрасте, ведь некоторые заболевания способны протекать без симптомов, а заметные признаки нередко проявляются уже на финальных стадиях.

В последние годы взрослые и дети все чаще страдают миопией, а регулярная диагностика зрения способна своевременно ее выявить и скорректировать.

Детям рекомендуют делать первое обследование в возрасте 6–12 месяцев, потом в 3 года и перед обучением в школе. Далее советуют проверять остроту зрения ежегодно.

Взрослым в возрасте 20–39 лет в случае отсутствия жалоб лучше обследоваться раз в 2–3 года. После 40 лет увеличивается риск возрастных заболеваний, поэтому рекомендуют посещать офтальмолога раз в год.

Учитывай генетические особенности: если близкие страдали заболеваниями глаз, риск их развития у ребенка увеличивается. В таком случае детям рекомендуют ходить к врачу чаще.

Кому необходимо посещать офтальмолога

Регулярно посещать офтальмолога рекомендуют:

пациентам при наличии патологических изменений;

людям старше 45 лет.

При регулярной нагрузке и напряжении глаз зрение может снижаться и быть нечетким. Если вы обнаружили симптомы (боль, выделения) у себя или ребенка, обратись к врачу.

У людей старше 45 лет часто возникает возрастная дальнозоркость. Рекомендуют чаще посещать офтальмолога, чтобы обнаружить ее на ранних стадиях и начать лечение.

Также в группе риска люди, близкие которых страдали глаукомой, миопией, дистрофией сетчатки. Более тщательных обследований требуют пациенты, которые перенесли операции или травмы глаз.

Из-за онлайн-обучения и регулярного использования гаджетов растет частота глазных заболеваний у детей. Необходимо обратиться к врачу при наличии таких симптомов, как:

повышенное слезотечение;

растирание глаз;

частое прищуривание;

быстрая утомляемость при работе с картинками;

чрезмерный наклон головы во время игр или чтения;

чувствительность к яркому свету.

На регулярность посещения офтальмолога влияет самочувствие ребенка или взрослого, сфера деятельности, частота использования гаджетов и степень напряжения глаз.

Раньше мы рассказывали, как проверить зрение дома? В нашем материале простые советы офтальмолога и тесты, которые помогут вовремя заметить проблемы со зрением.

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