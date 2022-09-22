Турбуйся не лише про лінзи, а й про оправу — як правильно доглядати за окулярами

Якісні окуляри — річ досить дорога, проте й потрібна для корекції зору. Так само як ми доглядаємо за своїми очима, ми маємо піклуватись і про окуляри.
Але як це зробити, щоб і лінзи довго служили, і оправа мала пристойний вигляд?
Лікар-офтальмолог Андрій Дзюба розповів виданню Здоров’я 24, як доглядати за окулярами для зору.
Та найголовніша порада — щорічно проходь обстеження в офтальмолога. Неправильно підібрані окуляри можуть лише сприяти погіршенню зору.
Усе більше людей нині працюють та навчаються завдяки сучасним гаджетам — ноутбукам, планшетам, телефонам тощо. Але це може згубно впливати на здоров’я очей.
Читай поради лікарки-офтальмолога Вікторії Ратушнюк, як покращити та зберегти зір, працюючи за комп’ютером.
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