Турбуйся не лише про лінзи, а й про оправу — як правильно доглядати за окулярами

Якісні окуляри — річ досить дорога, проте й потрібна для корекції зору. Так само як ми доглядаємо за своїми очима, ми маємо піклуватись і про окуляри.

Але як це зробити, щоб і лінзи довго служили, і оправа мала пристойний вигляд?

Лікар-офтальмолог Андрій Дзюба розповів виданню Здоров’я 24, як доглядати за окулярами для зору.

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Як правильно доглядати за окулярами

Завжди знімай окуляри двома руками. Якщо це робити лише однією рукою, то дужка швидше зламається. Змінюй носоупори, якщо вони зеленіють чи жовтіють. Носи окуляри у футлярі. Протирай окуляри спеціальними серветками з мікрофібри. Якщо протирати лінзи, умовно, своєю футболкою чи паперовим рушником, то на них залишаться мікроподряпини. Бережи лінзи від різкого перепаду температур. Використовуй спеціальні спреї для очищення окулярів — не лише лінз, а й усієї оправи. Замість спрею можна використовувати розчин мила з теплою водою. Після цього промий окуляри теплою чистою водою та протри мікрофіброю.

Та найголовніша порада — щорічно проходь обстеження в офтальмолога. Неправильно підібрані окуляри можуть лише сприяти погіршенню зору.

Усе більше людей нині працюють та навчаються завдяки сучасним гаджетам — ноутбукам, планшетам, телефонам тощо. Але це може згубно впливати на здоров’я очей.

Читай поради лікарки-офтальмолога Вікторії Ратушнюк, як покращити та зберегти зір, працюючи за комп’ютером.

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