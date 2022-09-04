Вигадка чи правда: наскільки носіння окулярів або контактних лінз шкодить очам

Існує чимало міфів, пов’язаних зі здоров’ям людини. Особливо разюче помітні такі вигадки стали після початку пандемії у 2020 році.

Та деякі хибні твердження існують вже тривалий час, чим завдають чималої шкоди.

Так і продовжує існувати думка про те, що носіння окулярів чи контактних лінз може шкодити очам та викликати звикання. Однак Американська академія офтальмології запевняє, що це повнісінька нісенітниця.

Крім того, якщо лікар рекомендує тобі одягати окуляри, коли ти читаєш, працюєш за комп’ютером, або ж на постійній основі, тоді варто прислухатись до його думки.

Американська академія офтальмології стверджує, що постійне носіння окулярів чи лінз допоможе знизити навантаження на очі та ніяким чином не може призвести до виникнення нових захворювань.

Ще один важливий міф, який вдалось зруйнувати, стосується думки про те, що носіння окулярів за неправильним рецептом може суттєво нашкодити очам.

Насправді це може призвести лише до підвищення рівня напруження на очі та викликати головний біль. Однак і такі прояви будуть тимчасовими та зникнуть, якщо зняти окуляри чи лінзи.

Особливо важливо подбати про очі й у воєнний час. Читай, як надати першу допомогу при пораненні органа ока.

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