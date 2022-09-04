Здоров'я та краса

Вигадка чи правда: наскільки носіння окулярів або контактних лінз шкодить очам

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Вересня 2022, 20:30
наскільки носіння окулярів або контактних лінз шкодить очам
Фото: Unsplash

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