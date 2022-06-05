На око припадає 13% травм! Перша домедична допомога при пораненні органа зору

Очі людини можуть сильно постраждати за будь-яких обставин. Їх треба берегти, адже можна втратити зір. З початком повномасштабного вторгнення РФ кількість травм очей серед українців зросла.

Під час обстрілів людині може потрапити в око уламок, негативно позначитися на зорі можуть дим та хімічні речовини з повітря тощо. Не завжди можна відразу звернутися до лікаря. Тож у МОЗ розповіли правила першої домедичної допомоги у разі пошкодження ока.

За даними Міністерства, на поверхню ока людини припадає понад 13% усіх ушкоджень під час бойових дій. Ураження спричиняють травму задньої частини ока.

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Що робити у разі осколкових поранень очей

Насамперед треба знайти безпечне місце, потім вже можна робити огляд поранення. Не варто самостійно видаляти сторонні предмети з ока, також не можна терти й торкатися його, а ще — промивати водою. Якщо ж це зробити вкрай необхідно, то промивати треба тільки чистою водою.

В жодному разі не можна наносити мазі чи інші засоби на пошкоджене око. За першої можливості треба звернутися по медичну допомогу.

Що робити у разі проколу чи порізу ока

У такому випадку треба зробити захисний щиток для ока та обережно накласти його. Для цього можна використати, як варіант, дно з паперового стаканчика. Такий щиток попередить тиск на око.

Його треба обережно зафіксувати й не притискати до ока.

В жодному разі не можна приймати аспірин, ібупрофен чи інші нестероїдні протизапальні препарати.

Вони розріджують кров і можуть посилити кровотечу. За першої ж можливості треба звернутися до лікаря.

Що робити у разі потрапляння хімічних речовин до ока

Насамперед треба промити око великої кількістю чистої води. За можливості робити це в чистих рукавичках.

Головне — не забруднити неуражене око.

За першої можливості звернутися по медичну допомогу.

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