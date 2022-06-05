Здоров'я та краса

На око припадає 13% травм! Перша домедична допомога при пораненні органа зору

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Червня 2022, 14:00
Домедична допомога при травмуванні ока
Фото: Pexels, Unsplash

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