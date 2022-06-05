На глаза приходится 13% травм! Первая домедицинская помощь при ранении органа зрения

Глаза человека могут сильно пострадать при разных обстоятельствах, их надо беречь, ведь можно потерять зрение. С началом полномасштабного вторжения РФ количество травм глаз у людей возросло.

Во время обстрела человеку может попасть в глаз осколок. Отрицательно отразиться на зрении могут дым и химические вещества из воздуха и т.д. Не всегда можно сразу обратиться к врачу. Поэтому в Минздраве рассказали правила первой домедицинской помощи в случае повреждения глаза.

По данным министерства, на поверхность глаза человека приходится более 13% всех повреждений во время боевых действий. Поражения вызывают травму задней части глаза.

Сейчас также смотрят

Что делать в случае осколочного ранения глаза

В первую очередь нужно найти безопасное место, потом уже можно проводить осмотр ранения. Не следует самостоятельно удалять посторонние предметы из глаза, также нельзя тереть и касаться его, а еще промывать водой. Если это сделать крайне необходимо, то промывать нужно только чистой водой.

Ни в коем случае нельзя наносить мази или другие средства на поврежденный глаз. При первой возможности обратись за медицинской помощью.

Что делать в случае прокола или пореза глаза

В таком случае нужно сделать защитный щиток для глаза и осторожно наложить его. Для этого можно использовать, как вариант, дно от бумажного стаканчика. Такой щиток предотвратит давление на глаза.

Его нужно осторожно зафиксировать и не прижимать к глазу.

Ни в коем случае нельзя принимать аспирин, ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Они разжижают кровь и могут усилить кровотечение. При первой же возможности следует обратиться к врачу.

Что делать в случае попадания химических веществ в глаза

Прежде всего, нужно промыть глаза большим количеством чистой воды, по возможности делать это в чистых перчатках.

Главное — не загрязнить незараженный глаз.

При первой возможности обратись за медицинской помощью.

При постоянном стрессе у людей часто болит голова, однако в аптеках может не быть обезболивающего. Раньше мы рассказывали, как избавиться от головной боли без таблеток.