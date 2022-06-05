Здоровье и красота

На глаза приходится 13% травм! Первая домедицинская помощь при ранении органа зрения

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 июня 2022, 14:00
Домедична допомога при травмуванні ока
Фото: Pexels, Unsplash

Больше новостей
З 1 липня у Польщі припинять виплати біженцям з України
В Польше прекращают выплаты украинским беженцам — для кого будет исключение
Правила продажу бензину у Києві
Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Паникуешь при знакомстве и перед выступлением? Расскажем, что такое социальная фобия и как ее побороть
Наша планета
У нас есть только одна Земля. Как экологический кризис влияет на планету и что ты можешь сделать для его преодоления
Смотреть больше

Материалы по теме

молочница
Не закрывай глаза на молочницу! Читай, почему она тебя не отпускает и можно ли расстаться с кандидозом навсегда
Робот Паро
Реагирует на имя и поддается дрессировке! Как подаренные Японией роботы-тюлени будут помогать украинским беженцам
Аборты в Украине
Петиция о запрете абортов: насколько правомерна инициатива и почему её реализация невозможна?
Як працюють нефрологічні центри в Україні під час війни
Гемодиализ под беспощадными обстрелами: как работали медучреждения в горячих точках и как им удалось эвакуироваться

Видео
Правила продажу бензину у Києві

Правила продажи бензина в Киеве: как найти работающие заправки и купить топливо
Олексій Резніков
Оптимистические прогнозы: Резников о том, когда закончится война в Украине
0:02:59
Подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації
Выехали из оккупированной Бучи и возобновили свое дело — производство косметики. История супругов химиков
київ вибухи сьогодні
Мощные взрывы накрыли Киев сегодня утром – что известно об обстреле столицы
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 июня
0:01:17
У києві відкрили Мартиролог дітей
Спи, мое дитя: в Киеве создали мартиролог детей, погибших из-за российской агрессии
0:03:12
Лікар з Маріуполя залишився без ноги, але з бойовим настроєм продовжував боротись за свободу
Врач из Мариуполя остался без ноги, но с боевым настроением продолжал бороться за свободу
0:02:09
Обстріли Миколаївської області 04.06.2022 - що відомо про вибухи
Непрерывные обстрелы Николаевской области: есть погибшие и раненые, разрушенные жилые дома и предприятия
0:02:36
Украинские военные
Вдохновиться ВСУ: украинский боец ​​записал щемящее видео с передовой, которое мотивирует и придает сил
0:02:14
Юні швачки
Юные швеи из Днепра: как школьницы поразили всех своей волонтерской работой
Больше видео
Наша планета
Читать дальше
У нас есть только одна Земля. Как экологический кризис влияет на планету и что ты можешь сделать для его преодоления

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь