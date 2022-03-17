Травма хребта — поради, як надавати першу допомогу постраждалому

Травма хребта — це патологічний стан, що виникає в разі порушення цілісності хребців внаслідок дії прямих чи непрямих чинників.

Через такі травми людина може втратити здатність ходити, її може паралізувати. Тому, надаючи допомогу, необхідно все робити точно та врівноважено, з певною холоднокровністю, адже паніка може тільки нашкодити.

Сьогодні, коли кожен може опинитися під завалами та постраждати внаслідок дій окупантів, треба знати, як правильно надавати домедичну допомогу.

Тож ДСНС нагадує правила домедичної допомоги при травмі хребта.

Ознаки перелому хребта:

сильний біль у спині; видима деформація хребта; порушення чутливості та функцій кінцівок; відчуття поколювання.

Якщо постраждалий при тямі, але його подальше перебування на локації небезпечне, треба:

Перш ніж надати допомогу, переконатися, що ви у безпеці, та викликати рятувальну службу.

Зафіксувати шийний відділ хребта.

Ручна фіксація відбувається за допомогою комірця Шанца або підручних засобів: одягу, масивної марлевої пов’язки, пластикових пляшок тощо.

Треба обкласти шию з обох сторін так, щоб вона не рухалася.

Обережно перемістити постраждалого на транспортувальну дошку.

Її може замінити щит, зняті двері або будь-яка інша рівна, плоска та тверда ніша.

Зафіксувати людину на дошці або іншому предметі транспортації.

Це потрібно для того, щоб постраждалий не впав та не травмувався ще більше.

Вкрити людину ковдрою та перемістити в безпечне місце.

Техніка укладання постраждалого з травмою хребта чотирма рятувальниками

Зафіксувати шийний відділ хребта.

Підкласти ноші.

За командою рятувальника, який утримує голову, двоє інших одночасно підіймають потерпілого з одного боку на 20 см від поверхні.

Четвертий рятувальник підкладає ноші.

Фіксація.

Утримуючи голову, потерпілого треба зафіксувати на ношах в нерухомому положенні.

Якщо евакуація буде проведена менш ніж за годину, то жодних знеболювальних препаратів не потрібно.

Це може притупити біль і завадити лікарям у діагностиці травми.

Травма хребта — це далеко не все. Уважно огляньте людину, можливо, вона має інші поранення, які теж треба обробити.

Нещодавно ми написали про прості поради від МОЗ, як не розгубитись та правильно обробити поранення.