Пережити війну зі здоровою спиною: поради, як полегшити біль у спині самотужки

Через російську агресію велика частина наших громадян змушена перебувати у бомбосховищах та укриттях. Як правило, ці приміщення не надто облаштовані для комфортного перебування – не лише психологічно, а й фізично.

Одним із наслідків довготривалого перебування у незручних позах може бути виникнення болю у спині. Оскільки до масажного кабінету нам ще не так близько, як би того хотілося, МОЗ України дає декілька порад для самостійного полегшення такого стану.

Декілька простих порад для зменшення дискомфорту у спині:

Як тільки виникає можливість – вдавайтеся до будь-якої фізичної активності.

Це може бути звична гімнастика, руханка, яко вона є можливою в тих умовах, в яких ви перебуваєте.

Спробуйте зігріти ті ділянки спини, в яких відчуваєте біль.

Якщо це можливо – не гребуйте попросити когось розмасажувати вам проблемну ділянку.

До речі, біль у спині може відповідати 2 типам. Визначте, який саме у вас і дотримуйтесь наступних рекомендацій:

1-й тип болю у спині

Такий біль у спині характерний саме в сидячому положенні чи нахилу тулуба вперед. Полегшення наступає тоді, коли ви нахиляєтеся назад. У випадку цього типу болю варто робити наступне:

Використовувати ролики (валики) під поперек у лежачому та сидячому положеннях.

Звісно, не у кожного є масажні ролики. Можете використати рушник чи невелику подушку.

Якомога більше ходіть.

Ось така спрощена фізична активність.

2-ий тип болю у спині

Для нього характерним є зменшення болю в спині при нахилі вперед та в положенні сидячи. Посилюється при прогині в попереку назад, або при тривалому стоянні та ходьбі. У такому випадку варто робити наступне:

Уникайте тривалого положення стоячи. Якщо це неможливо, намагайтеся змінювати опору на ноги, трохи згинайте їх у колінах. Можна ставити ногу на будь-яку імпровізовану підставку.

Уникайте положень, в яких руки знаходиться над головою.

Якщо у вас є можливість та потреба у прийманні ліків, можна:

Нестероїдні протизапальні засоби (Диклофенак, Ібупрофен)

Ліки можна приймати як у формі таблеток, так і у формі гелю.

Важливо: приймати таблетовані ліки можна лише після прийому їжі, задля попередження проблем зі шлунком.

Що таке посттравматичний розлад, чому виникає та як його лікувати – читайте у матеріалі.