Пережити війну зі здоровою спиною: поради, як полегшити біль у спині самотужки

Через російську агресію велика частина наших громадян змушена перебувати у бомбосховищах та укриттях. Як правило, ці приміщення не надто облаштовані для комфортного перебування – не лише психологічно, а й фізично.
Одним із наслідків довготривалого перебування у незручних позах може бути виникнення болю у спині. Оскільки до масажного кабінету нам ще не так близько, як би того хотілося, МОЗ України дає декілька порад для самостійного полегшення такого стану.
Це може бути звична гімнастика, руханка, яко вона є можливою в тих умовах, в яких ви перебуваєте.
До речі, біль у спині може відповідати 2 типам. Визначте, який саме у вас і дотримуйтесь наступних рекомендацій:
Такий біль у спині характерний саме в сидячому положенні чи нахилу тулуба вперед. Полегшення наступає тоді, коли ви нахиляєтеся назад. У випадку цього типу болю варто робити наступне:
Звісно, не у кожного є масажні ролики. Можете використати рушник чи невелику подушку.
Ось така спрощена фізична активність.
Для нього характерним є зменшення болю в спині при нахилі вперед та в положенні сидячи. Посилюється при прогині в попереку назад, або при тривалому стоянні та ходьбі. У такому випадку варто робити наступне:
Ліки можна приймати як у формі таблеток, так і у формі гелю.
Важливо: приймати таблетовані ліки можна лише після прийому їжі, задля попередження проблем зі шлунком.
Що таке посттравматичний розлад, чому виникає та як його лікувати – читайте у матеріалі.