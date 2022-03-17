Травма позвоночника — советы, как оказать первую помощь пострадавшему

Травма позвоночника — это патологическое состояние, возникающее при нарушении целостности позвонков вследствие действия прямых или непрямых факторов.
Из-за таких травм человек может потерять способность ходить, его может парализовать. Поэтому при оказании помощи необходимо все делать точно и уравновешенно, с некоторым хладнокровием, так как паника может только навредить.
Сегодня, когда каждый может оказаться под завалами и пострадать в результате действий оккупантов, нужно знать, как правильно оказывать домедицинскую помощь.
ДСНС напоминает правила доврачебной помощи при травме позвоночника.
Ручная фиксация происходит с помощью воротника Шанца или подручных средств: одежды, массивной марлевой повязки, пластиковых бутылок и т.д.
Надо уложить шею с обеих сторон таким образом, чтобы она не двигалась.
Ее может заменить щит, снятая дверь или любая другая ровная, плоская и жесткая ниша.
Это нужно для того, чтобы пострадавший не упал и не травмировался еще больше.
По команде удерживающего голову спасателя двое других одновременно поднимают пострадавшего с одной стороны на 20 см от поверхности.
Удерживая голову, потерпевшего нужно зафиксировать на носилках в неподвижном положении.
Если эвакуация будет проведена менее чем через час, то никаких обезболивающих препаратов не требуется.
Это может притупить боль и помешать врачам в диагностике травмы.
Травма позвоночника — это далеко не все. Внимательно осмотрите человека на наличие других ранений, которые тоже нужно обработать.
Недавно мы написали простые советы от Минздрава, как не растеряться и правильно обработать ранения.