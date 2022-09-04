Здоровье и красота

Выдумка или правда: насколько ношение очков или контактных линз вредит глазам

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 сентября 2022, 20:30
наскільки носіння окулярів або контактних лінз шкодить очам
Фото: Unsplash

Больше новостей
Олег Жданов про міжусобиці російських генералів
Борьба за статус путинского фаворита: на кону лакомый кусочек — Олег Жданов о проблемах в росармии
Перехоплення ГУР
Убил, кого не надо: российский военный гордится преступлениями — перехваченный разговор
Церковні свята у вересні 2022
Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022
Музикант з Дніпра евакуює людей з Донеччини: куди звернутися по допомогу
90% людей отказывались помогать, но он не сдался. История музыканта, который эвакуирует людей из горячих точек
Смотреть больше

Материалы по теме

Псоріаз - що це, причини, лікування, симптоми
Псориаз — это не стыдно! Что это за болезнь и как с ней живет Ким Кардашьян
Як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах війни
Никаких леденцов! Стоматолог о том, как уберечь деткам зубы во время войны
Що таке овуляція - симптоми і коли настає
Что такое овуляция и как ее не пропустить — гинеколог поделилась несколькими эффективными методами
Історія п’ятирічного хлопчика, який врятував свого тата
Когда надежды не оставалось, помогла детская мечта: история пятилетнего мальчика, который спас своего отца

Видео
0:13:59
Олег Жданов про міжусобиці російських генералів

Борьба за статус путинского фаворита: на кону лакомый кусочек — Олег Жданов о проблемах в росармии
0:02:06
Перехоплення ГУР
Убил, кого не надо: российский военный гордится преступлениями — перехваченный разговор
0:03:27
Грумерка з Сєверодонецька
Из прошлой жизни остались только воспоминания: как россияне уничтожили мечту грумера из Северодонецка
0:03:00
Переселенці з Маріуполя відкрили у Львові власне кафе
Мариуполь будет жить вечно: переселенцы открыли во Львове собственное кафе, как дома
Коли почнеться опалювальний сезон в Україні
В ожидании чуда, победы и тепла в квартире: когда начнется отопительный сезон в Украине
0:03:15
Снайперка з позивним Пташка наводить жах на росіян
Когда пришли оккупанты, у меня даже не ёкнуло сердце — как снайпер Птичка наводит ужас на русских
Ірина Верещук
Это статья Уголовного кодекса! Верещук напомнила об ответственности за участие в псевдореферендуме
0:06:14
як українська економіка справляється з наслідками війни
Несмотря на инфляцию, украинцы перевыполнили план сбора налогов: как экономика справляется с последствиями войны
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 4 вересня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 4 сентября
0:03:08
як живуть люди, які бачать щоденні обстріли ЗАЕС на власні очі
Боятся не звуков канонады, а ядерной катастрофы: как живут люди, видящие ежедневные обстрелы ЗАЭС своими глазами
Больше видео
Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Читать дальше
Думаешь, чего бы вкусного съесть? Держи рецепт сочных голубцов от Лизы Глинской
Псоріаз - що це, причини, лікування, симптоми
Читать дальше
Псориаз — это не стыдно! Что это за болезнь и как с ней живет Ким Кардашьян

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь