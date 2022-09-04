Выдумка или правда: насколько ношение очков или контактных линз вредит глазам

Есть немало мифов, связанных со здоровьем человека. Особенно заметны такие выдумки стали после начала пандемии в 2020 году.

Но некоторые ложные утверждения существуют уже долгое время, чем наносят немалый вред.

Так и продолжает бытовать мнение, что ношение очков или контактных линз может вредить глазам и вызвать привыкание. Однако Американская академия офтальмологии уверяет, что это неправда.

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Кроме того, если врач рекомендует тебе одевать очки, когда ты читаешь, работаешь за компьютером или на постоянной основе, тогда следует прислушиваться к его(ее) мнению.

Американская академия офтальмологии утверждает, что постоянное ношение очков или линз поможет снизить нагрузку на глаза и никак не может привести к возникновению новых заболеваний.

Еще один важный миф, который удалось разрушить, касается мнения, что ношение очков по неправильному рецепту может существенно навредить глазам.

На самом деле это может привести к повышению уровня напряжения на глаза и вызвать головную боль. Однако такие проявления будут временными и исчезнут, как только снимешь очки или линзы.

Особенно важно заботиться о глазах в военное время. Читай, как оказать первую помощь при ранении глаза.

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