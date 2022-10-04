Боляче та небезпечно? Офтальмолог перелічив міфи про лазерну корекцію зору

Бачити світ чітко і яскраво — одне з найбільших бажань людини. Завдяки сучасним технологіям втілити його стало можливо. Найпопулярнішою процедурою в офтальмології є лазерна корекція зору.

Вона дає змогу відновити навіть втрачений зір. Але дехто боїться, що це дуже боляче і небезпечно. Міфи про лазерну корекцію зору розвінчав лікар-офтальмолог і учасник реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Андрій Дзюба.

Лазерна корекція зору — популярні міфи

Міф №1: операцію роблять лише з 21 року.

У країнах Європи такі операції можна проводити пацієнтам старшим за 21 рік. Проте в Україні лазерну корекцію зору можна проводити з 18 років. Головне — відсутність протипоказань (товщина рогівки, стабільний зір протягом року тощо).

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Міф №2: після корекції люди погано бачать на близькій відстані.

Лікар зазначає, що після 40 років відбуваються вікові зміни, які впливають на властивості зору.

Міф №3: лазерна корекція зору — це дуже боляче.

Перед процедурою пацієнту роблять місцеву анестезію за допомогою крапель. Жодних больових відчуттів немає, а під час операції поруч завжди перебуває анестезіолог.

Міф №4: після корекції зір може погіршитись.

Лазерна корекція не лікує зір, а є заміною окулярам і лінзам. Тому ймовірність, що зір погіршиться через кілька років, усе-таки є. Передусім на це впливає форма ока і спосіб життя.

Міф №5: операцію не можна робити людям з астигматизмом.

Навпаки, у такому разі її навіть необхідно зробити! Тому що астигматизм можна скорегувати.

Міф №6: корекція виправляє зір лише на 80%.

Про це може розповісти лікар після індивідуального рефракційного обстеження. Трапляються випадки, коли зір вдається скорегувати і на меншу кількість відсотків. Про це тебе, в разі чого, попередять.

Міф №7: після операції можна осліпнути.

Лазерна корекція — це сучасний метод. Підтвердження негативного впливу ще не траплялось.

Раніше ми розповідали про те, як правильно доглядати за окулярами.

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