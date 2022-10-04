Здоров'я та краса

Боляче та небезпечно? Офтальмолог перелічив міфи про лазерну корекцію зору

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 04 Жовтня 2022, 07:30
Лазерна корекція зору — офтальмолог розвінчав популярні міфи
Фото: Pexels

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