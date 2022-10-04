Боляче та небезпечно? Офтальмолог перелічив міфи про лазерну корекцію зору

Бачити світ чітко і яскраво — одне з найбільших бажань людини. Завдяки сучасним технологіям втілити його стало можливо. Найпопулярнішою процедурою в офтальмології є лазерна корекція зору.
Вона дає змогу відновити навіть втрачений зір. Але дехто боїться, що це дуже боляче і небезпечно. Міфи про лазерну корекцію зору розвінчав лікар-офтальмолог і учасник реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Андрій Дзюба.
У країнах Європи такі операції можна проводити пацієнтам старшим за 21 рік. Проте в Україні лазерну корекцію зору можна проводити з 18 років. Головне — відсутність протипоказань (товщина рогівки, стабільний зір протягом року тощо).
Лікар зазначає, що після 40 років відбуваються вікові зміни, які впливають на властивості зору.
Перед процедурою пацієнту роблять місцеву анестезію за допомогою крапель. Жодних больових відчуттів немає, а під час операції поруч завжди перебуває анестезіолог.
Лазерна корекція не лікує зір, а є заміною окулярам і лінзам. Тому ймовірність, що зір погіршиться через кілька років, усе-таки є. Передусім на це впливає форма ока і спосіб життя.
Навпаки, у такому разі її навіть необхідно зробити! Тому що астигматизм можна скорегувати.
Про це може розповісти лікар після індивідуального рефракційного обстеження. Трапляються випадки, коли зір вдається скорегувати і на меншу кількість відсотків. Про це тебе, в разі чого, попередять.
Лазерна корекція — це сучасний метод. Підтвердження негативного впливу ще не траплялось.
Раніше ми розповідали про те, як правильно доглядати за окулярами.
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