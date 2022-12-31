Хочеш добре бачити без окулярів? Все про лазерну корекцію зору: переваги та недоліки методу

Зір може погіршитися з будь-яких причин: генетика, вік, спосіб життя та роботи тощо. Однак сучасна медицина давно вийшла за межі окулярів та лінз і може запропонувати суттєве відновлення зору.

Промінь лазера завдяки сучасним комп’ютерним системам точно і дбайливо впливає на рогівку ока. Тож він може виправити практично всі види та ступені порушення зору.

Лазерна корекція зору вважається передовим напрямом сучасної офтальмології. Однак чи справді такий метод є безпечним і що про нього треба знати, розповіли у NHS.

Зараз також дивляться

Лазерна корекція: що лікує, кому підходить?

Лазер лікує короткозорість, далекозорість та астигматизм. Деяким людям призначають лазер, якщо вони згодні на монозір. Це означає, що одне око добре бачитиме зблизька, а інше на відстані. Але такий варіант підходить не всім.

Коли лазер не працює

Лікарі зазвичай не беруться за дуже складні випадки короткозорості. Також не рекомендують операцію, якщо запалена рогівка, є травми чи хвороби очей, такі як увеїт, простий герпес, глаукома чи катаракта.

Лазерна операція не може виправити пресбіопію. Це нормальна вікова втрата зору, коли починаються труднощі з розгляданням предметів зблизька.

Кому підходить лазер

Лазерна корекція зору підходить більшості людей віком після 18 років та до 40 років, у яких немає серйозних проблем із зором: усе залежить від стану очей і товщини рогівки.

Якщо є значні проблеми із зором у молодості або зір погіршується через вік, то хірурги порадять інший метод втручання.

Лазерна корекція зору: типи

Існує кілька типів рефракційної хірургії. Який з них підійде тобі найкраще, залежить від низки показників: здоров’я очей, вік, бюджет і спосіб життя. Тож оптимальний варіант має підбирати для тебе лікар.

Загалом існує кілька типів лазерної хірургії ока: LASIK, SMILE, PRK, тож розберімося, у чому різниця.

LASIK — процедуру здійснюють за допомогою двох лазерів. Один — щоб відкрити тонкий шар на поверхні рогівки, а інший — щоб змінити форму рогівки під ним.

Потім захисний шар розгладжується і залишається на місці без швів.

SMILE — хірург змінює форму рогівки через невеликий отвір, який потім закривається самостійно.

Поверхневе лазерне лікування (PRK і TransPRK) — перший шар, який покриває рогівку, повністю видаляють, щоб хірург міг змінити її форму за допомогою лазера. За певний час він відновлюється самостійно.

Усі види лазерної хірургії ока дають хороші результати. Хірург допоможе вибрати варіант, який буде найкращим для тебе.

Ризики, ускладнення та побічні ефекти

Напевно, багатьох лякає сама думка про те, що око оперуватиме лазер, розрізаючи шари рогівки та виправляючи там недоліки.

Закрадається страх, що будь-яка помилка може призвести до повної сліпоти. Однак операція проводиться з точними розрахунками машини, тож такого статися не може.

Поки що не було зареєстровано жодного випадку сліпоти через лазерну хірургію ока. А пошкодження зору трапляється вкрай рідко.

Теоретично, надзвичайно малий ризик сліпоти є. Адже лазерна корекція зору — це операція, яка, як і будь-яка інша, пов’язана з певним ризиком. Але він навіть менший, ніж при носінні контактних лінз.

Останні можуть призвести до мікробного кератиту. Ця інфекція рогівки входить до п’ятірки основних причин сліпоти у світі.

Крім того, жодна хірургічна процедура сучасності не може похвалитися таким показником ефективності, як лазерна корекція зору.

Побічні ефекти та ускладнення: відчуй різницю

Варто розрізняти ускладнення та побічні ефекти. Ускладнення при лазерній корекції зору дуже рідкісні. Вони трапляються менш ніж у 1% пацієнтів: це інфекції та вивих шару рогівки, що потребують лікування.

Побічні ефекти, на відміну від ускладнень, трапляються частіше. Але зазвичай вони тимчасові.

Загальні побічні ефекти:

легкий дискомфорт та симптоми сухого ока, що минають через три – шість місяців після операції.

Це буває приблизно у 30% пацієнтів.

Допомагають “штучні сльози” — очні краплі для зняття сухості та подразнення;

зорові розлади, наприклад, відблиски від зустрічних фар, ореоли навколо ліхтарів та світлофорів. Зазвичай це відбувається протягом кількох днів чи тижнів після операції;

червоні плями на білках очей. Вони зникають приблизно за місяць;

після операції зір може бути недостатньо або надмірно скоригованим. Тоді можуть бути потрібні окуляри, контактні лінзи або додаткова операція.

Повторна операція потрібна в одному з десяти випадків. За іншими даними, ця цифра вища: близько 20% пацієнтів повторно оперують протягом перших двох років після першої процедури.

Зважуватися на таку операцію чи ні — це тільки твій вибір. Однак перш ніж щось зробити, обов’язково проконсультуйся з лікарем. Він зможе допомогти з найкращим рішенням конкретно для твого випадку.

А якщо у твоїй голові крутиться безліч чуток про таку корекцію зору, діаметрально протилежних за змістом, то читай наш матеріал. Ми розвінчали найпопулярніші міфи про лазерну корекцію зору.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.