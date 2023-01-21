200 тысяч для ВСУ на пирогах и варениках! Бабушки в Винницкой области держат тыл

Изготовляют квадрокоптеры, ремонтируют машины, сочиняют станины — украинцы изобретательны в своей помощи ВСУ. Полезными для фронта стремятся быть и бабушки.

Так, в далеком селе на юге Винницкой области женщины делают для армии то, что лучше всего умеют: выпекают пироги, печенье и лепят вареники.

Едут наши волонтеры, мы печем им вкусности: жаркое, пирожки, вертутки. Все передаем. Вот передавали голубцы, холодное, — рассказывает жительница села Оксановка Татьяна Швец.

Именно эти вкусности помогли за девять месяцев войны собрать для наших защитников более 200 тыс. грн. За эти деньги купили очень много полезного для армейцев: тепловизоры, машины и квадрокоптеры.

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