Тепло від дому — до окопу! Як громади на Вінниччині започаткували акцію для ЗСУ

Бойові дії взимку — одні з найскладніших. Адже крім підступних дій ворога, бійцям доводиться боротися з холодом.

Саме тому села та містечка Вінниччини започаткували акцію Тепло від дому — до окопу, щоб підтримати ЗСУ.

Півсотні громад для наших захисників зібрали усе найнеобхідніше, що зігріє у люті морози та підтримає у холоди. Шкарпетки та рукавиці, сокири та буржуйки, автомобілі та тепловізори — кожна громада віддає на фронт найнеобхідніше.

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Люди печуть пироги, плетуть сітки та роблять окопні свічки — усе, щоб допомогти нашим захисникам у їхній справі.

Буржуйки, скоби, кирки, сокири, лопати — все найнеобхідніше для військових до одного міжрегіонального складу звозили два тижні. Є навіть квадрокоптери та машини.

Наприклад, Вороновицька громада на передову працює від початку повномасштабного вторгнення. Роботи не зупиняються ні на день. У громаді є декілька цехів з виробництва окопних свічок. Їх зараз найбільше просять армійці, особливо односельці.

Коли по селах оголосили акцію Тепло від дому — до окопу, жителі Вороновицької громади за тиждень зробили до тисячі свічок.

Люди кажуть, що завдяки цим свічкам солдати можуть нагріти їжу, воду та погріти руки. Кошти на виготовлення свічок дають благодійники, спонсори або збирають самостійно.

Усе, що назбирали люди, невдовзі поїде до наших захисників на найгарячіші ділянки.

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Фото: Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада