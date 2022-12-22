Тепло от дома — к окопу! Как общины в Винницкой области начали акцию для ВСУ

Боевые действия зимой — одни из самых сложных. Ведь, кроме подлых действий врага, бойцам приходится бороться с холодом.

Именно поэтому села и городки Винницкой области начали акцию Тепло от дома — к окопу, чтобы поддержать ВСУ.

Полсотни общин для наших защитников собрали все необходимое, что согреет в лютые морозы и поддержит в холода. Носки и варежки, топоры и буржуйки, автомобили и тепловизоры — каждая община отдает на фронт самое необходимое.

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Люди пекут пироги, плетут сетки и делают окопные свечи — все, чтобы помочь нашим защитникам в их деле.

Буржуйки, скобы, кирки, топоры, лопаты — все самое необходимое для военных в один межрегиональный склад свозили две недели. Есть даже квадрокоптеры и машины.

К примеру, Вороновицкая община на передовую работает с начала полномасштабного вторжения. Работы не останавливаются ни на день. В общине есть несколько цехов по производству окопных свечей. Их сейчас больше всего просят армейцы, особенно односельчане.

Когда по селам объявили акцию Тепло от дома — к окопу, жители Вороновицкой общины за неделю сделали до тысячи свечей.

Люди говорят, что благодаря этим свечам солдаты могут нагреть пищу, воду и погреть руки. Денежные средства на изготовление свечей дают благотворители, спонсоры или собирают самостоятельно.

Все, что собрали люди, вскоре поедет к нашим защитникам на самые горячие участки.

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Фото: Отдельная мотопехотная Мариупольская бригада