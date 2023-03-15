Едут на фронт, чтобы приближать победу. Как старые авто становятся сокровищем в руках мастеров

Они дарят вторую жизнь старым советским автомобилям. И отправляют их украинским защитникам на фронт.

Проект Тачка на прокачку существует уже почти год. И уже более сотни восстановленных автомобилей помогают воинам эвакуировать раненых, проезжать по бездорожью и транспортировать оснащение.

Всего проектом Тачка на прокачку сегодня уже более 100 автомобилей отремонтировано и отправлено на фронт. И в работе у нас сегодня находится свыше 160 машин одновременно. Газ 76 и 11 или 12 БТРов, — рассказывает военнослужащий ВСУ Хан.

Значительная часть нужных машин уже находится на базах ВСУ. Впрочем, перед отправкой на фронт с ними необходимо изрядно поработать.

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Так что основатели Тачки на прокачку призывают приобщаться донатами. Или если ты владелец(-лица) СТО, непосредственным участием в ремонте, чтобы ускорить нашу победу.

После золотых рук мастеров стала как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине, смотри в нашем материале.

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