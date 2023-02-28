Люди

Душа плаче за таких! Військові захоплюються 11-річним волонтером, що придбав машину для ЗСУ

Світлана Ковбиця 28 Лютого 2023, 12:00
Історія 11-річного Івана Данайканича, що купив машину для ЗСУ

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