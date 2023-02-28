Душа плаче за таких! Військові захоплюються 11-річним волонтером, що придбав машину для ЗСУ

Українські діти — наша гордість! Майбутнє країни в хороших руках, це можна сказати з впевненістю. Те, як діти допомагають ЗСУ, розчулює до сліз.

Ми розповімо про маленького волонтера із Закарпаття, який завзято допомагає фронту. 11-річний Іванко Данайканич із міста Свалява спочатку купив для бійців у Бахмут бойовий дрон, а потім назбирав грошей на автомобіль та передав його військовим.

Хлопчик особисто передав ключі від автомобіля у руки військових. Легковик, який хлопець купив за власні кошти, поїде на Схід.

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Коли ми почули, що він зібрав гроші нам на авто, сказати правду — душа почала плакати за таких волонтерів, — зізнається військовий Михайло Канчій.

Він уточнює, що автомобіль потрапить до 250-го батальйону, у мінометну групу для розвідки.

Разом з друзями Іванко ще влітку почав плести й продавати патріотичні браслети. Усі зароблені кошти діти віддавали на фронт. Зараз вони знову плетуть браслети, щоб почати продаж найближчим часом.

Іванко зізнається, що хотів зробити свій внесок у допомогу ЗСУ. Кілька місяців тому йому не вистачало коштів з продажу браслетів на дрон. Тож він попросив у батьків на день народження замість подарунка гроші. Зібрав усі кошти та придбав дрон.

А на автомобіль для ЗСУ назбирав за два з половиною тижні. Він сам шукав легковика в інтернеті. Авто вже пофарбували у військовий колір та затонували вікна.

Раніше ми розповідали історію дітей, які купили для ЗСУ антидронівські рушниці.

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