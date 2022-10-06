Восьмирічна волонтерка: як Даша з Одеси збирає гроші на дрон для ЗСУ

Восьмирічна Даша з Одеси плете патріотичні браслети, які після уроків продає просто на вулиці біля власного будинку.

Усі виручені кошти передає на потреби Збройних сил України. З власного заробітку дівчинка допомогла зібрати кошти на автівку для бійців.

А зараз разом із волонтерами збирає на дрони. Загалом дівчинка вже зібрала та передала на потреби бійців 9 тисяч гривень. Волонтери кажуть, що дрон Mavic, до збору коштів на який доклалася й Даша, у перший же день на передовій виконав своє бойове завдання.

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Спочатку збирала на машину на 128 бригаду під Харковом, потім зібрала на три машини і вже сказали, що досить. І почала на дрони збирати, — говорить юна волонтерка.

Не покладаючи рук, Даша готова плести браслетики аж до нашої перемоги.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як дев’ятирічний волонтер Данило шиє авоськи та допомагає ЗСУ

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