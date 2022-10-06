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Восьмирічна волонтерка: як Даша з Одеси збирає гроші на дрон для ЗСУ

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 06 Жовтня 2022, 09:00

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