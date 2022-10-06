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Восьмилетняя волонтерка: как Даша из Одессы собирает деньги на дрон для ВСУ

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 06 октября 2022, 09:00

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