Восьмилетняя волонтерка: как Даша из Одессы собирает деньги на дрон для ВСУ

Восьмилетняя Даша из Одессы плетет патриотические браслеты, которые после уроков продает прямо на улице, возле собственного дома.

Все вырученные средства передают на нужды Вооруженных сил Украины. Из собственного заработка девочка помогла собрать средства на автомобиль для бойцов.

А сейчас вместе с волонтерами собирает на дроны. В общей сложности девочка уже собрала и передала на нужды бойцов 9 тысяч гривен. Волонтеры говорят, что дрон Mavic, к сбору средств на который приложилась Даша, в первый же день на передовой выполнил свое боевое задание.

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Сначала собирала на машину на 128 бригаду под Харьковом, потом собрала на три машины, и уже сказали, что достаточно. И начала на дроны собирать, — говорит юная волонтерка.

Не покладая рук, Даша готова плести браслетики до нашей победы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как девятилетний волонтер Даниил шьет авоськи и помогает ВСУ.