Душа плачет по таким! Военные восхищаются 11-летним мальчиком, который купил машину для ВСУ

Украинские дети — наша гордость! Будущее страны в хороших руках, это можно сказать с уверенностью. То, как дети помогают ВСУ, трогает до слез.

Мы расскажем о маленьком волонтере из Закарпатья, который упорно помогает фронту. 11-летний Иван Данайканыч из города Свалява сначала купил для бойцов в Бахмуте боевой дрон, а потом насобирал денег на автомобиль и передал его военным.

Мальчик лично передал ключи от автомобиля в руки военных. Легковушка, которую парень купил за собственные средства, поедет на Восток.

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Когда мы услышали, что он собрал деньги нам на авто, сказать правду — душа начала плакать за такими волонтерами, — признается военный Михаил Канчий.

Он уточняет, что автомобиль попадет в 250-й батальон, в минометную группу для разведки.

Вместе с друзьями Иван еще летом начал плести и продавать патриотические браслеты. Все заработанные деньги дети отдавали на фронт. Сейчас они снова плетут браслеты, чтобы начать продажу в ближайшее время.

Иван признается, что хотел внести свой вклад в помощь ВСУ. Несколько месяцев назад ему не хватало средств с продажей браслетов на дрон. Он попросил у родителей на день рождения вместо подарка деньги. Собрал все деньги и приобрел дрон.

А на автомобиль для ВСУ насобирал за две с половиной недели. Он сам искал легковушку в интернете. Машину уже покрасили в военный цвет и затонировали окна.

Ранее мы рассказывали историю детей, которые купили для ВСУ антидроновские ружья.

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