Сами собрали почти полмиллиона! Как детки приобрели для ВСУ антидроновские ружья

Они назвали себя детским батальоном Бандеровцы. Маленькие украинцы из волынского городка Рожище собрали почти полмиллиона гривен, чтобы приобрести дорогостоящее ружье, способное противодействовать вражеским беспилотникам.

Как бы фантастически ни звучало, но все эти деньги дети собрали благодаря своим выступлениям в центре города. Пели несколько раз в неделю, когда у них было свободное время.

Денег для детей прохожие не жалели, поэтому малышам удалось собрать более 400 тысяч гривен на дорогостоящее ружье.

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Это уже второй антидрон, приобретенный за заработанные этими детьми деньги. Он стоит более пяти тысяч евро. Почти тысячу доложили волонтеры, искавшие его в Европе.

Теперь прибор для обезвреживания российских беспилотников поедет к бойцам волынской бригады, освобождающим Харьковскую область.

Поблагодарить и поддержать детей, которые помогают нашей армии, из Ровно приехал Юрий Журавель, вокалист группы Ot Vinta, художник-карикатурист и общественный деятель.

За столь короткий срок фактически девчонки маленькие собрали такую крутую сумму. Это уже дети будущей Украины, европейской нации.

На этом детский батальон не останавливает свою волонтерскую работу. И уже скоро начнет копить деньги на новый антидрон и автомобиль. Обещают помогать нашим защитникам вплоть до победы.

И даже те маленькие украинцы, которые пережили самое страшное, не забывают о помощи нашим защитникам. Читай, как дети из бункера Азовстали собирают деньги на Азов.

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