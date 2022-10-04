Рассказы

Сами собрали почти полмиллиона! Как детки приобрели для ВСУ антидроновские ружья

Катерина Курбанова 04 октября 2022, 16:00
Діти-бандерівці
Фото: Facebook

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