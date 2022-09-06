Дети из бункера Азовстали собирают деньги на Азов: благотворительная ярмарка в Запорожье

Двор запорожского вуза на несколько часов превратился в благотворительный художественный центр.

Сотни картин и handmade о героике и трагедии Азовстали. Рок-сцена, посвященная этой доблести.

Посетителям напомнили и о сильных Ангелах Азовстали, и о бойце Оресте, который в подземелье смотрит на лучи солнца, и об ужасном теракте в Еленовке, где россияне заживо сожгли более 50 украинских пленных.

Организатор мероприятия – Ярина. Ее возлюбленный — азовец, сейчас тоже в плену. Поэтому семьи защитников Азовстали решили напомнить о них миру и устроить это мероприятие.

Собранные средства будут направлены на реабилитацию вернувшихся из плена. Впрочем, как говорят сами воины – это прежде всего не о деньгах, а об общечеловеческих ценностях.

Напомним, что ранее мы рассказывали о жене азовца, которая ждет мужа из российского плена.