Пока звонка нет, но я каждый день жду: жена азовца о муже в российском плену

Украинские воины каждый день защищают нашу родную страну. Однако некоторые из них находятся в плену, в том числе и защитники Мариуполя.

Виктория — жена 25-летнего бойца полка Азов Владислава. Сейчас ее муж в плену, и все это время с ним нет никакой связи. Поэтому женщина всеми силами пытается достучаться до мирового сообщества и рассказать о своем любимом.

Владислав вступил в полк Азов в 2020 году, из-за чего в семье были даже большие споры. Виктория очень волновалась за любимого.

Однако однажды он пришел и сказал, что увольняется и идет служить в Азов. Мужчина уже готовил документы, поэтому жене оставалось только принять его выбор. После этого они жили порознь. Владислав был в Мариуполе, а Виктория — в Луцке.

24 февраля Владислав встретил полномасштабную войну в боях, а жена Виктория получила от него сообщение: “Не волнуйся, все будет хорошо. Хорошего тебе дня!”

А потом связь начала прерываться. С марта удавалось только переписываться. Мужчина говорил, что жив и здоров. О том, что происходило в Мариуполе, он не рассказывал.

Я уже узнала, что он на заводе, по факту, потому что не было связи. Муж сказал, что уже там, а добирались они под обстрелами авиации.

Защитники несколько километров шли пешком на завод, оставили в машине еду и некоторые боекомплекты, потому что все на себе не потянешь. Оттуда связь была раз в неделю. Владислав говорил: “Мы держимся, а дальше будет, как будет”. Они очень надеялись, что им помогут.

Как семьи защитников Мариуполя, так и все украинцы апеллировали ко многим структурам, чтобы вывезти военных из Азовстали в третью страну. Однако Россия постоянно отказывала в этом.

Им нужно было показать красивую картинку, что они взяли одно из самых боеспособных подразделений.

Оккупанты называют пленных украинских защитников террористами, хотя наши воины просто защищали свою страну.

Это же наши родные, и они должны быть дома, а не за решеткой.

Виктория с улыбкой на лице и слезами на глазах говорит, что ее муж заказал уже свое любимое блюдо. Хочет, чтобы жена приготовила, когда он вернется. Поэтому женщина ждет его звонка, чтобы услышать, что он едет домой.

Пока звонка нет, но я каждый день его жду.

И надежда всегда есть, поскольку часть защитников уже вернулись домой и рассказывают о пережитом. Читай историю бойца Азова о том, как выглядел Мариуполь изнутри.

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