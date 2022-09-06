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Діти з бункера Азовсталі збирають гроші на Азов: благодійний ярмарок у Запоріжжі

Андрій Почтєв 06 Вересня 2022, 12:00

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Діти з бункера Азовсталі збирають гроші на Азов: благодійний ярмарок у Запоріжжі
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