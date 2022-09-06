Подвір’я запорізького вишу на кілька годин перетворилось на благодійний мистецький осередок.

Сотні картин та handmade про героїку і трагедію Азовсталі. Рок-сцена із посвятою тій звитязі.

Відвідувачам нагадали й про відчайдушних Янголів Азовсталі, і про бійця Ореста, який у підземеллі дивиться на промені сонця, і про жахливий теракт в Оленівці, де росіяни живцем спалили понад 50 українських полонених.

Організаторка заходу – пані Ярина. Її коханий – азовець, який зараз теж в полоні. Тому родини захисників Азовсталі вирішили нагадати про них світові та влаштувати цей захід.

Зібрані кошти спрямують на реабілітацію тих, хто повернувся з полону. Втім, як кажуть самі вояки, це все насамперед не про гроші, а про загальнолюдські цінності.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про дружину азовця, яка чекає чоловіка з російського полону.