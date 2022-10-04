Самі зібрали майже півмільйона! Як дітки придбали для ЗСУ антидронівські рушниці

Вони назвали себе дитячим батальйоном Бандерівці. Маленькі українці з волинського містечка Рожище зібрали майже півмільйона гривень, щоб придбати дороговартісну рушницю, що здатна протидіяти ворожим безпілотникам.

Як би фантастично не звучало, але усі ці гроші діти зібрали завдяки своїм виступам у центрі міста. Співали кілька разів на тиждень, коли мали вільний час.

Грошей для дітей перехожі не шкодували, тому малечі вдалося назбирати понад 400 тисяч гривень на дороговартісну рушницю.

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Це вже другий антидрон, придбаний за зароблені цими дітьми гроші. Він коштує понад п’ять тисяч євро. Майже тисячу доклали волонтери, які шукали його в Європі.

Тепер прилад для знешкодження російських безпілотників поїде до бійців волинської бригади, які звільняли Харківщину.

Подякувати й підтримати дітей, які допомагають нашій армії, з Рівного приїхав Юрій Журавель, вокаліст гурту Ot Vinta, художник-карикатурист і громадський діяч.

За такий короткий строк фактично дівчатка маленькі зібрали таку круту суму. Це вже діти майбутньої України, європейської нації.

На цьому дитячий батальйон не зупинятиме свою волонтерську роботу. І вже скоро почне збирати гроші на новий антидрон та автомобіль. Обіцяють допомагати нашим захисникам аж до перемоги.

Та навіть ті маленькі українці, які пережили найстрашніше, не забувають про допомогу нашим захисникам. Читай, як діти з бункера Азовсталі збирають гроші на Азов.

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