Ночью охранник, а днем помощник-талисман: как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ

У работников одной из автомастерских Черкасс, которые уже год бесплатно чинят и сами покупают внедорожники и бусы на фронт, есть четырехлапый помощник.

Ночью Даф охранник, а днем — помощник-талисман. Днем четырехлапый контролирует процесс ремонта и покраски авто на передовую, а затем их тестирует.

Работники говорят, что это нужно, чтобы она как можно дольше прослужила. Для них и военных он уже стал талисманом.

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Поэтому отремонтированные здесь машины для бойцов называют “дафмобилями”, а защитники передают хвостатому подарки.

Автомобили для армейцев ремонтируют уже год. Около десяти приобрела и сама мастерская.

У нас государство одно на всех. Поэтому я считаю, что это важно для каждого гражданина нашей страны, — говорит владелец мастерской Юрий Лищенко.

Руководитель местного благотворительного фонда Николай Малигонов говорит, что на передовой машине — это расходный материал. Они очень нужны, поскольку иногда служат всего несколько часов.

Военным очень нужно быть мобильными.

Понимают необходимость помогать фронту и детям. Читай историю 11-летнего волонтера, купившего машину для ВСУ.

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